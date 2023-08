Trishtuese! 80-vjeçarja humb ndjenjat para dyerve të SPAK, e kanë mashtruar dhe i kanë marrë shtëpinë

Gazetarja Anila Hoxha, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë historinë trishtuese të një nëne 80-vjeçare e cila qëndron para Prokurorisë së Poaçme çdo ditë dhe shpreson në rikthimin e shtëpisë së saj, që ia kanë marrë përmes mashtrimit.

Postimi i Anila Hoxhës:

Më ndjekin nënë Feridetë, ose mbase unë jam shumë e ndjeshme për NËNAT !

Të parën e takova në burgun e grave.

E kishin harruar aty dhe si kreu i opozites se asaj kohe, Edi Rama e mbajti fjalën jo vetëm duke i hedhur nje shall krahëve e duke i dhënë përkujdes, por edhe duke i ndertuar një shtëpi. Nënë Ferideja e atyre viteve, doli menjëherë nga burgu sapo kronika u transmetua në TCH.

Nënë Ferideja e dyte, humbi ndjenjat sot ne derë të Spakut.

I kanë marrë shtëpinë. E kanë mashtruar dhe dhjetra vendime të drejtësisë me te dyshuar që u shpallën fajtorë,nuk vlejnë asgjë. Ajo vazhdon të jetojë me qera, dhe me borxhe që i mori nder njerëz për te paguar avokatët gjatë dhjetë viteve gjyqe që i dhanë të drejtë. A nuk kemi secili , një luftë në jetë?

E mbylla kronikën me një pyetje krah saj: kush duhet të bëjë dicka nëse shteti nuk reagon?

Nënë Feridja është 80 vjec dhe kushdo që je , kur ta lexosh këtë status, mendo nënën tënde. Duke marrë autobuzin nëpër vapë, për të ardhur në Tiranë, sepse ka ende shpresë dhe nuk dorëzohet.