Tre frikëra të zakonshme të fëmijërisë

Frika e fëmijërisë nuk është gjë tjetër veçse disa çrregullime ankthi dhe ato prekin një përqindje shumë të vogël (3-18%) të popullsisë së fëmijëve.

Le të shohim se cilat janë tre frikërat më të zakonshme:

1. Ankthi i ndarjes

Është lidhja e fëmijës me personin nënë. Fëmija ka frikë se nëna e tij do ta braktisë dhe do të ikë. Ky stres arrin kulmin midis muajve të 13-të dhe 18-të dhe gradualisht ulet.

2. Fobi sociale

Është ankth i tepruar dhe irracional përballë situatave sociale. Ai ka frikë se mos refuzohet, vihet në siklet dhe për këtë arsye shmang çdo ngjarje shoqërore. Fillimi i tij vendoset në adoleshencë.

3. Çrregullimi obsesiv kompulsiv

Është një çrregullim shqetësues, i cili përfshin obsesionet dhe detyrimet dhe karakterizohet nga një ndjenjë e fortë dhe torturuese e dyshimit dhe e fajit. Çrregullimi obsesiv-kompulsiv shpesh shfaqet në ose menjëherë pas adoleshencës.