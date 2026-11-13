Reshjet shkaktojnë përmbytje në Theth, Fushë-Thethi zona më e prekur

Që prej mbrëmjes së kaluar, banorët e Thethit po përballen me vërshime të shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut.
Situata më problematike është në Fushë-Theth. Uji ka dalë nga kanalet dhe është përhapur pranë banesave, duke i vënë ato në rrezik.
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Në banesën e Dedë Drenit raportohen dëme në bagëti si pasojë e përmbytjeve. Banorët janë të shqetësuar se situata mund të përkeqësohet.
Vështirësive të krijuara nga vërshimet u është shtuar edhe ndërprerja e energjisë elektrike në zonë, në kushtet e motit të keq.