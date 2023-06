Tragjedia me emigrantët në Mesdhe, Scholz kërkon reformë në sistemin e azilit në Europë

Kancelari gjerman Olaf Scholz shprehu trishtimin e tij për fundosjen e anijes në Pylos dhe vdekjen e dhjetëra emigrantëve, duke theksuar në të njëjtën kohë nevojën për të bërë çdo përpjekje të mundshme që njerëzit të mos zgjedhin këtë rrugë të rrezikshme.

Në të njëjtën frymë, ministrja e Brendshme e Gjermanisë, Nancy Feser, iu referua rëndësisë së krijimit të rrugëve legale të migracionit dhe lidhjes së marrëveshjeve të migracionit, duke theksuar se “nëse njerëzit vijnë me kritere të qarta, kjo shkatërron edhe punën e trafikantëve, të cilët sjellin njerëzit në Bashkimin Evropian përmes rrugëve të rrezikshme për jetën. Fesser përsëriti gjithashtu se Gjermania “do të vazhdojë të mbështesë vendet anëtare të BE-së në Mesdhe dhe të pranojë njerëzit e shpëtuar në det në solidarite”.

“Mësuam për aksidentin dhe vdekjen e kaq shumë njerëzve që u mbytën në Mesdhe. Kjo është e trishtueshme. Ngjarja na bën thirrje edhe një herë që të bëjmë gjithçka në mënyrë që njerëzit të mos zgjedhin këtë rrugë të rrezikshme dhe ta arrijmë këtë përmes zhvillimit në Evropë të një sistemi të përbashkët dhe solidariteti për menaxhimin e situatës së refugjatëve”, tha Scholz dhe shtoi se edhe qeveritë e shteteve mirëpritën rezultatet e ministrave të brendshëm evropianë për politikën e azilit.

Nga ana e Ministrisë së Brendshme, Nensi Feser tha gjithashtu se ishte “thellësisht e tronditur” nga pasojat.

“Kjo është një tjetër fatkeqësi e tmerrshme në Mesdhe. Ne duhet të përballemi me këtë nevojë për të vazhduar punën me këmbëngulje, për të krijuar rrugë të ligjshme migracioni dhe për të lidhur marrëveshje migrimi, të cilat respektojnë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Nëse njerëzit vijnë tek ne me kritere të qarta, kjo shkatërron gjithashtu punën e kontrabandistëve, të cilët sjellin njerëz në BE përmes rrugëve kërcënuese për jetën,” vuri në dukje Feser.

Për këtë arsye, vazhdoi ministrja, është e rëndësishme që të arrihet një mekanizëm solidariteti i qëndrueshëm ndërmjet vendeve anëtare të BE-së. Derisa kjo të jetë funksionale, ne do të vazhdojmë të veprojmë së bashku me shtetet e tjera anëtare në kuadër të mekanizmit të solidaritetit vullnetar, sqaroi ajo.