Tmerr në Kretë, katër vajza të mitura abuzohen nga nëna dhe babai i tyre

Një rast i tmerrshëm i dhunës në framilje trondit gjithë Greqinë, me një çift të akuzuar për abuzimin me katër fëmijë , duke u dërguar në burg. Nëna e vajzave të mitura nga Heraklioni i Kretës dhe babai i tyre i mbyllën në dhomë dhe me analgjezi absolute i lanë pa ushqim dhe ujë sipas protothema.gr

Abuzimi me vajzat nuk u ndal me kaq, pasi çifti i la të miturat në sy të dy meshkujve që qëndronin me ta. Sipas ERT, çështja e abuzimit me fëmijët u dëgjua javën e kaluar në Gjykatën e Kundërvajtjes Treanëtarëshe të Heraklionit , ku nëna dhe partneri i saj 59-vjeçar u shpallën fajtorë.

Shpjegimet e dhëna nga nëna e fëmijëve dhe partneri i saj nuk e bindën gjykatën që caktoi dënimin me 7 vjet e 5 muaj burg për gruan dhe 8.5 vjet për partnerin e saj . Ankimi, sipas vendimit të gjykatës, nuk ka efekt pezullues, ndaj çifti u dërgua në burg për të vuajtur dënimin.

Tronditëse janë deklaratat e dy vajzave më të mëdha të familjes gjatë procesit para hetimor, ndërsa tronditëse është edhe letra që vajza 17-vjeçare i ka shkruar psikiatrit të fëmijëve .kush i shikonte. 17-vjeçarja shkruan fjalën mami në thonjëza në letrën e saj dhe shpreh pikëllimin dhe pyetjen pse nëna e saj nuk reagoi ndaj dhunës së të dashurit, në dëm të vetes dhe të vëllezërve e motrave më të vegjël. Vajzat e moshës 17, 15, 10 dhe 8 vjeç jetonin në kushte të këqija me nënën e tyre në Heraklion.

Nëna, sipas vajzave, i linte për orë të tëra në parqet e qytetit dhe i dërgonte të lypin nëpër dyqane. Në një moment ai u takua me 59-vjeçarin, u bënë çift dhe vendosën të shpërngulen në një fshat të ligjit të Heraklionit, ku ai ka një shtëpi.

Sipas përshkrimeve të fëmijëve, aty filloi një makth i ri. 59-vjeçari dhunonte vazhdimisht katër vajzat, duke ushtruar dhunë verbale dhe fizike ndaj tyre. Thuhet se ai i detyroi ata të laheshin – në prani të nënës së tij dhe dy miqve që jetonin me ta – i mbylli në një dhomë për orë të tëra pa ushqim dhe ujë, ndërsa në shkollë nuk kishin prezencë të përditshme. Kur shkonin në shkollë, ishin të çrregullt me ​​rroba të pista , imazh për të cilin vazhdimisht merrnin rekomandime nga mësuesit e tyre.

59-vjeçari kërcënonte dhe terrorizonte fëmijët që të dukeshin të lumtur , sa herë shkonte tek punonjësi social apo te psikiatri i fëmijëve. Tashmë vajzat jetojnë me të atin, të cilit më parë i është besuar kujdesi i tyre dhe siç u theksua në gjykatë, kushtet e jetesës së fëmijëve janë më të mira ndërkohë që shkojnë normalisht në shkollë./albeu.com