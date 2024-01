Tërmeti vdekjeprurës në Japoni/ Shkon në 78 numri i viktimave, dhjetëra raportohen të zhdukur

Dhjetëra njerëz rezultojnë të zhdukur pas tërmetit të fuqishëm që goditi Japoninë në ditën e parë të Vitit të Ri, ndërsa 78 janë konfirmuar të vdekur deri më tani.

Tërmeti me magnitudë 7.5, goditi Gadishullin Noto në Ishikawa, por u ndje deri në Tokio. Të paktën 330 njerëz u plagosën ndërsa qindra pasgoditje pasuan, disa shumë të forta.

Rescue workers in Japan were still struggling to reach survivors after a powerful earthquake killed dozens of people. pic.twitter.com/r6AcXIdX7U

— DW News (@dwnews) January 4, 2024