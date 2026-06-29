Tërmeti i fortë në Venezuelë/ Babë e bir mbijetojnë nën rrënoja, shpëtohen pas katër ditësh kërkime!

Një baba dhe djali i tij janë nxjerrë gjallë nga rrënojat e një ndërtese të shembur në Venezuelë, katër ditë pas tërmeteve shkatërrimtare që goditën vendin.

Operacioni i shpëtimit u zhvillua në shtetin bregdetar La Guaira dhe u konsiderua si një moment shprese për ekipet ndërkombëtare që vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar të tjerë.

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Dy të mbijetuarit u transportuan me barela të improvizuara drejt një ambulance. Të dy ishin ishin në gjendje të vështirë shëndetësore, por arritën të mbijetonin.

Sipas autoriteteve, shpëtimi u bë i mundur pas dymbëdhjetë orësh pune intensive. Ekipet përdorën kamera të posaçme për kërkim, pajisje teknologjike dhe mjete të specializuara për të depërtuar në strukturat e paqëndrueshme pa rrezikuar jetën e personave të bllokuar.

Tërmetet që goditën Venezuelën të mërkurën e kaluar kanë shkaktuar të paktën 1450 viktima, ndërsa mijëra persona rezultojnë ende të zhdukur.

Vetëm gjatë fundjavës u shpëtuan të paktën 33 persona, por autoritetet paralajmërojnë se shpresat për të gjetur të mbijetuar zvogëlohen ndjeshëm pas 72 orëve nga një tërmet.

Megjithatë, shpëtimi i babait dhe djalit katër ditë pas katastrofës ka rikthyer optimizmin te ekipet e kërkim-shpëtimit dhe familjet që ende presin lajme për të afërmit e tyre.


Shtuar 29.06.2026 14:48

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