“Tërmet” në regjimin e Putinit, Wagner hyn në Rostov, Prigozhin: Gjysma e ushtrisë ruse gati të bashkohet me ne

Një tërmet në regjimin e Putinit është shkaktuar orët e fundit nga një krizë e madhe ushtarake që po zhvillohet në Rusi, pasi kreu i kompanisë private mercenare Wagner dhe miku i ngushtë i Presidentit rus deri vonë, Yevgeny Prigozhin “i shpalli luftë” Ministrisë së Mbrojtjes, duke e vënë atë në trajektore të destabilizimit të brendshëm.

Rebelimi u shkaktua nga pretendimi i oligarkut të Wagnerit se zyrtarët e Kremlinit shkaktuan vdekjen e mijëra ushtarëve të tij, duke kërkuar ndëshkim.

Njerëzit e Wagner-it të udhëhequr nga Prigozhin kanë qenë tashmë në Rostov që nga fillimi i së shtunës, me raporte që thonë se ata kanë marrë tashmë ndërtesën e qeverisë ushtarake dhe ministrisë së Brendshme në qytetin rus.

Në të njëjtën kohë, ata kanë vënë nën kontrollin e tyre aeroportin ushtarak të qytetit, duke lejuar megjithatë nisjen e avionëve të destinuar për në fushën e Ukrainës.

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Në mesazhin e tij të mëngjesit, Prigozhin ndër të tjera tha se “kur mbërritëm këtu, gjetëm gjëra të reja. Ka humbur shumë territor, numri i ushtarëve të vrarë është 3 deri në 4 herë më shumë se sa na deklarojnë. Luftimet zhvillohen në ato vende ku udhëheqja ushtarake u jep luftëtarëve informacione të rreme dhe për rrjedhojë ndodhin përleshje. Kur na takojnë ushtarët, nga Garda Kombëtare dhe nga policia, tundin duart me gëzim dhe shumë prej tyre thonë: “Duam të vijmë me ju”. Tashmë janë 60-70 persona që na janë bashkuar, megjithëse kemi ende një distancë të shkurtër. Mendoj se gjysma e ushtrisë është gati të bashkohet me ne”.

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Pretendimet e djeshme të Prigozhin nxitën ndërhyrjen e FSB-së ruse, e cila njoftoi mbrëmë se “procedimi penal është nisur ligjërisht dhe në mënyrë të arsyeshme” kundër “komandantit të luftës” të Wagner “për organizimin e një rebelimi të armatosur”.

Nga ana e tij, Prigozhin tha se ai ka tërhequr trupat e tij nga Ukraina dhe deklaroi në mënyrë karakteristike, nga Rostovi i Rusisë, se “nëse dikush na pengon, ne do të shkatërrojmë gjithçka!”.

Sipas Politico, pretendimi i liderit Wagner se trupat e tij hynë në Rostov nuk mund të verifikohet ende, por në orët e para të ditës së sotme, videot në mediat sociale treguan burra të armatosur dhe të kamufluar që hynin në Rostov-on-Don, qendra administrative e rajonit të Rostovit, shkruan Albeu.com.

Nga ana e tij, Guvernatori i Rostovit paralajmëroi banorët e qytetit të qëndrojnë në shtëpitë e tyre.

Përçarja

Që në muajt e parë të pushtimit rus të Ukrainës, sa herë që mercenarët e Wagner u thirrën për të luftuar përkrah ushtrisë së rregullt ruse, fërkimi midis krerëve të forcave të armatosura ka qenë një dukuri pothuajse e përditshme, por kriza e spikatur duket se ka qenë më e thellë.

Si lideri i Wagnerit, Yevgeny Prigozhin , ashtu edhe “kryetari i luftës” çeçen Ramzan Kadyrov u vunë frontalisht gjithë këta muaj kundër udhëheqjes politike të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, duke e “akuzuar” për humbje të shumta, mungesë koordinimi dhe mungesë logjistike.

Sipas “komandantëve të luftës”, pamundësia për t’u modernizuar, strategjia e dobët dhe organizimi i vjetëruar i ushtrisë ruse rezultuan në humbjen e numrit shumëfish të pritshëm të ushtarëve rusë, si dhe në një sërë gabimesh të dukshme, të cilat dyshja Kadyrov- Prygozin i ka theksuar vazhdimisht publikisht .

Linja e mbrojtjes

Në të njëjtën kohë, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat ukrainase po “përfitonin nga provokimi i Prigozhin” në vijën e parë të Bakhmutit, duke ekspozuar Wagnerin dhe shefin e saj në sytë e opinionit publik rus, kur ky i fundit pretendoi se rreth 100,000 ushtarë rusë u vranë në luftën kundër Ukrainës.

Në fakt, viktimave të fundit ai i shtoi mijëra njerëzit e tij që ranë të vdekur, sipas tij, për shkak të ndërhyrjes së zyrtarëve të Kremlinit.

Ankthi i Putinit

Me regjimin ushtarak të presidentit rus Vladimir Putin i ndërtuar, ndër të tjera, mbi fuqinë e institucionit ushtarak rus, por edhe mbi aftësinë e Wagner -it në terren, një përhapje e mundshme e krizës ushtarake në territorin rus mund të ketë qenë e paparashikuar.

Pasojat do të jenë të rënda për presidentin rus, duke shkuar deri në zhytjen e vendit në një luftë civile.

Në këtë drejtim, presidenti Putin është informuar për situatën që po evoluon me shpejtësi dhe se “po merren të gjitha masat e nevojshme”, tha dje zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov, sipas mediave shtetërore ruse, shkruan Albeu.com.

“Deklaratat dhe veprimet e Prigozhin në fakt janë thirrje për fillimin e një konflikti të armatosur civil në territorin e Rusisë dhe janë një “thikë pas shpine” për ushtrinë ruse,” komentuan në mënyrë anonime zyrtarët e Kremlinit.

Pika e vlimit

Megjithatë, “shpërthimi” i Prigozhin pasoi akuzat që ai hodhi ndaj ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu se ai po mbulonte dështimet “kolosale” në fushën e betejës nga Presidenti Putin, duke pretenduar se 2,000 nga njerëzit e tij ishin vrarë si rezultat i sulmeve që urdhëroi Rusia.

Në një mesazh të regjistruar të postuar pak pas orës 5 të mëngjesit, siç raportohet nga Politico , Prigozhin përsëriti kërcënimin e tij se trupat e tij do të shkatërronin çdo gjë që do t’u dilnin në rrugën e tyre.

“Edhe një herë i paralajmëroj të gjithë: ne do të … shkatërrojmë gjithçka rreth nesh. Ju nuk mund të na shkatërroni. Ne kemi synime. Të gjithë jemi gati të vdesim. Ne të gjithë 25,000”, deklaroi ai.

“Grusht shteti”

Në një apel video, gjenerali Vladimir Alekseev, zëvendës shefi i parë i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, tha se Prigozhin nuk kishte autoritetin për të lëshuar urdhra.

“Ky është një grusht shteti ,” këmbënguli ai, “ejani në vete!”

Edhe më me peshë ishin fjalët e zëvendëskomandantit të forcave ruse në Ukrainë, Sergei Surovykin, i njohur si “Gjenerali Armageddon “, i cili i kërkoi Wagnerit të qëndronte në këmbë dhe të mos kthehej kundër aleatëve të tij, shkruan Albeu.com.

Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka lëshuar një deklaratë në orët e para të ditës së sotme, duke paralajmëruar se forcat ukrainase “kanë përfituar nga provokimi i Prigozhinit” në vijën e frontit rreth qytetit kyç të fushëbetejës së Bahmutit, i mbajtur më parë nga trupat e Wagner.

Grupi më i lartë i Moskës tha gjithashtu se brigadat e 35-të dhe 36-të të Korpusit të Marinës të Ukrainës “janë në vijat e fillimit për operacionet sulmuese”.

Gjithashtu, në një postim në Twitter në fillim të ditës së sotme, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës komentoi se “Jemi mjaft të befasuar nga zhvillimet e shpejta të brendshme në Rusi.”

PHOTOS: Wagner PMC forces in Rostov, Russia#aamajnews pic.twitter.com/5SexiThDiP — Aamaj News English (@aamajnews_EN) June 24, 2023

Nën kritika



Në frontin politik, më herët dje, themeluesi i Grupit Wagner vuri hapur në dyshim arsyetimin e Moskës për fillimin e pushtimit të saj në Ukrainë, duke thënë se “Forcat e Armatosura të Ukrainës nuk do të sulmonin Rusinë me NATO-n”.

Në të njëjtin kontekst, në një deklaratë të regjistruar në video, ai e quajti “të keqe” udhëheqjen ushtarake ruse dhe u zotua të marshonte për “drejtësi”, duke kërcënuar këdo që i dilte në rrugën e tij, shkruan Albeu.com.

Megjithatë, duke ndërhyrë në llogarinë e tij në Telegram, Vasily Golubev, guvernatori i Rostovit, deklaroi se “Situata aktuale kërkon përqendrimin maksimal të të gjitha forcave për të ruajtur rendin. Forcat e rendit po bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të mbajtur banorët e zonës të sigurt. I kërkoj të gjithëve të qëndrojnë të qetë dhe të mos dalin nga shtëpia nëse nuk kanë nevojë”.

Masat urgjente në të gjithë Rusinë

Sipas mediave shtetërore ruse, pika kontrolli janë ngritur në Rostov-on-Don, pranë kufirit jugor me Ukrainën. Në të njëjtën kohë, zyrtarë të paidentifikuar i thanë agjencisë së lajmeve TASS se masat e sigurisë ishin shtuar në Moskë me njësi të gardës kombëtare të vendosura për të ruajtur paqen, ndërsa videot në mediat sociale supozohej se shfaqnin automjete të blinduara të parkuara në rrugët e kryeqytetit.

Mediat ruse njoftuan gjithashtu se Sheshi i Kuq i Moskës do të qëndrojë i mbyllur për publikun sot, duke pretenduar se arsyeja e mbylljes ishte për shkak se aty do të mbahej një ngjarje. Megjithatë, “masa anti-terroriste” janë marrë tashmë në shumë pjesë të kryeqytetit rus./Albeu.com/