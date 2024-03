Tërmet i fuqishëm në Turqi, sa ishte magnituda

Këtë të mërkurë, një tërmet i fortë me magnitudë 4 ballë të shkallës Rihter, ka goditur Turqinë.

Lajmin e tërmetit e ka raportuar EMSC.

Tërmeti u regjistrua në orën 08:55 me orën lokale, në një thellësi prej tetë kilometrash.

Tërmeti është regjistruar 30 kilometra nga Besni, 55 kilometra nga Kahramanmaras.

Deri më tani, nuk raportohet për të lënduar apo dëme materiale.

— EMSC (@LastQuake) March 20, 2024