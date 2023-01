Tërmet i fortë “shkund” Greqinë, sa ishte magnituda

Një tërmet me magnitudë 5.9 Rihter ka goditur Greqinë pak minuta më parë.

Mësohet se epiqendra e tërmetit ka qenë zona detare në ishullin e Rodos. Ndërkohë lëkundjet janë ndjerë deri në Karpathos.

Eyewitnesses reported shaking in #Greece 3 min ago (local time 14:37:06)⚠

More info soon! pic.twitter.com/DUNzkCCWSz

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2023