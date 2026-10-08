Tensione brenda dhe jashtë Kuvendit/ Qytetarët kundërshtojnë territorialen, policia u hedh spraj për t’i shpërndarë

Tensione brenda dhe jashtë Kuvendit/ Qytetarët kundërshtojnë territorialen, policia u hedh spraj për t’i shpërndarë

Këtë të enjte, qytetarët janë mbledhur në protestë para Kuvendit, ndërkohë që brenda institucionit po zhvillohet seanca plenare, ku pritet të votohet Reforma Administrative-Territoriale.

Tubimit në Tiranë i janë bashkuar edhe qytetarë nga bashkitë që preken nga propozimi për reformën territoriale.  Ata kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara, ndërsa nga turma janë dëgjuar thirrje në mbështetje të ruajtjes së bashkive.

Të lidhura

None found

Ndërkohë që protestuesit po protestojnë, policia ka ‘blinduar’ zona pranë Kuvendit. Siç shihet nga pamjet, forcat e policisë qëndrojnë deri në trotuarin përballë godinës, si një perimetër sigurie, ndërkohë që në krah të rrugës është vendosur dhe gardh metalik.

Skena në fjalë është bërë tashmë traditë e protestave që mbahen sa herë ka seancë plenare, ndërkohë që sot do të kalojë për votim në Kuvend drafti për hartën e re territoriale. Po ashtu, tubim ka njoftuar edhe Kryedemokrati Sali Berisha, i cili tha se do të bashkohen të gjithë së bashku.


Shtuar 8.10.2026 11:12

Tags: , ,
BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi

BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi
Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun
EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!

EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!
Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve

Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve
Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete

Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete
Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare

Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare
Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina

Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina
Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!

Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!