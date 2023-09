“Të të qajë Jago…” Berisha i uron shërim të shpejtë Nanos: Ta kalojë këtë situatë dhe të rikthehet në familjen e tij

Ish-kryeministri Sali Berisha i ka uruar shërim të shpejtë rivalit të tij të dikurshëm, Fatos Nano, pasi ky i fundit është prej disa ditësh i shtruar në spital

Berisha ka komentuar dhe dekoratën e dhënë dje nga kryeministri Edi Rama për Fatos Nanon dhe ka thënë se mirënjohja nuk ekziston për Ramën, i cili përdor fatkeqësitë për qëllime të veta.

“Me gjithë sinqeritetin dhe me gjithë zemër i uroj shërim të shpejtë dhe të plotë. Ta kalojë këtë situatë jo të lehtë dhe të rikthehet në familjen e tij. Nuk dua të shkoj më tej se po të shkoj më tej do të dënoja me ashpërsinë më të madhe fasadën e jagos se në qoftë se kishte një Jago, Edi Rama ishte Jago i Fatos Nanos dhe të të qajë Jagoja Zoti është i madh, nuk kam ç’të them tjetër. Çfarë mirënjohjeje, vetëm mirënjohje mbi tokë nuk ekziston për të. Nuk ka moment fatkeqësie që Edi Rama të mos e përdorë për qëllime të veta. Kur përdor dhe të tjera. Ai përbën një Jago dhe e ka të qartë çdo socialist shqiptar që e ka integritetin të mbetet socialist dhe të mos shndërrohet në rilindës. Rilindësit janë sekt”, deklaroi Berisha.

Jagoja ishte një personazh intrigant te Otello i Shekspirit, armik i Otellos, pavarësisht se ai e mendonte shok.