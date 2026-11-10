Maqedonci: Për vitin 2027 është planifikuar buxheti më i lartë në histori për mbrojtjen

Buxheti i planifikuar për mbrojtjen e Republikës së Kosovës në vitin 2027 arrin në 224 milionë e 168 mijë e 705 euro. Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, e ka cilësuar këtë si shumën më të lartë në historinë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Maqedonci bëri të ditur se fondet do të mundësojnë vijimin e modernizimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tij, investimet do të përqendrohen te pajisjet dhe sistemet moderne ushtarake, forcimi i kapaciteteve operacionale dhe zhvillimi i infrastrukturës mbrojtëse.
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