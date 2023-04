“Ta kisha ditur nuk kisha hyrë fare”, pendohet Kiara: Çdo veprim që unë do bëj…

Teksa banorët kanë bërë ditën e sotme lidhje live me Top Albania Radio nga shtëpia më e madhe në Shqipëri, ajo e Big Brother VIP, ka qenë Luizi ai i cili ka bërë disa pyetje pikante.

Nisur edhe nga çfarë dëgjoi një natë më parë në spektaklin e madh Luizi ka hedhur hije dyshimi mbi afrimitetin e Kiarës pas rifutjes në shtëpi.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Kritikat nga jashtë keni ardhur ti rregulloni këtu brenda? Një ndër to është edhe afrimi i krevatit të Kiarës, sepse ajo ka thënë që nuk do të flinte me mua.

Kiara: Çdo veprim që unë do bëj do shihet me lupë tani. Ta kisha ditur nuk do kisha hyrë fare