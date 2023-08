Synonte komisionin 10%, por tani duhet t’i paguajë të gjitha! Halli i madh i kuksianit pasi u kap me 100 mijë paund në Durrës

Policia e Durrësit kapi më shumë se 100 mijë paund në çantën e dorës së një të riu mëngjesin e sotëm në Durrës. Mësohet se paratë vinin nga Anglia dhe i riu ishte “korrieri” që kishte marrë përsipër futjen e shumës së madhe në vendin tonë.

I riu Diafet Palushi nga Sukthi, por me origjinë nga Kukësi, tashmë pritet të jetë në probleme të mëdha më shumë me pronarët e parave se sa me policinë, pasi nga të dhënat paraprake dyshohet se shuma nuk ishte e gjitha e tija.

Pas zbulimit të shumës së konsiderueshme të parave, ai është arrestuar nga uniformat blu.

“Si rezultat i operacionit policor të koduar “Fluksi 3”, u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi D. P., 30 vjeç, banues në Sukth, Durrës, i cili vinte nga Anglia dhe kishte fshehur në çantën e dorës, 100 460 paund, me qëllim futjen e tyre në Shqipëri, pa i deklaruar sipas ligjeve në fuqi”, njofton policia.

Është praktikë tashmë që persona të ndryshëm marrin përsipër futjen e shumave të mëdha të parave nga Anglia në vendin tonë duke marrë një komision 10-15%, por duke marrë përsipër edhe rrezikun që nëse ato kapen, ai duhet të paguajë pronarin.

Kjo është forma më e përhapur e futjes së parave në vendin tonë nga Anglia, por që duket se shpesh kapet nga policia duke i vënë “korrierët” në situata të tilla.

Njoftimi i policisë:

Port, Durrës/Operacione të njëpasnjëshme kundër krimeve kufitare.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Fluksi 3”, i treti gjatë kësaj jave, për goditjen e tentativave për të futur para të padeklaruara, në vendit tonë, të cilat dyshohet se rrjedhin nga veprimtari kriminale.

Sekuestrohen 100 460 paund. Arrestohet 30-vjeçari që vinte nga Anglia dhe tentonte t’i fuste paratë në Shqipëri, me çantë.

Gjatë kësaj jave, në këtë pkk u sekuestruan 204 230 euro të tjera që tentoheshin të futeshin në vendin tonë, ilegalisht, me 2 autobusë.

Shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit, në bashkëpunim me autoritetet doganore, si rezultat i zbatimit të masave shtesë të ndërmarra gjatë sezonit turistik 2023, për të rritur parametrat e sigurisë në këtë pkk, për t’iu ofruar qytetarëve, shërbim cilësor, etik dhe të shpejtë, si dhe për të parandaluar dhe për të goditur krimet kufitare, kanë finalizuar një tjetër operacion për goditjen e tentativave për të futur para në vendit tonë, pa i deklaruar.

Shuma e parave u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe vijojnë hetimet për dokumentimin ligjor të burimit të saj.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtari kriminale”.