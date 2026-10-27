Studentët dhe qytetarët marshojnë nga Rruga e Durrësit drejt Kryeministrisë

Studentët dhe qytetarët marshojnë nga Rruga e Durrësit drejt Kryeministrisë

Protestuesit janë nisur nga Rruga e Durrësit në Tiranë dhe po marshojnë në drejtim të godinës së Kryeministrisë.

Pas tubimit pranë Ministrisë së Arsimit, pjesëmarrësit vendosën ta zhvendosnin protestën te Kryeministria, duke vazhduar aksionin e tyre.

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Marshimi është pjesë e protestave që po mbahen prej ditësh në kryeqytet. Studentët dhe qytetarët i kanë paraqitur qeverisë disa kërkesa, përfshirë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Protestuesit vijojnë rrugëtimin nëpër Tiranë, me synim godinën e Kryeministrisë, ku pritet të vijojë tubimi.


Shtuar 27.10.2026 16:34

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