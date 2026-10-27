Granit Xhaka rikthehet në nëntor, Zvicra i jep fund pezullimit

Granit Xhaka dhe Breel Embolo pritet të jenë përsëri në dispozicion të Kombëtares së Zvicrës në nëntor, pasi Federata Zvicerane e Futbollit ka mbyllur pezullimin e tyre të lidhur me çështjen e certifikatave të falsifikuara të COVID-19.
Vendimi u bë publik të martën nga Federata Zvicerane e Futbollit (SFV), e cila deklaroi se pas analizimit të dy rasteve nuk ekzistojnë më arsye që pengojnë rikthimin e futbollistëve. Të dy lojtarët kishin munguar në katër takimet e Ligës së Kombeve të zhvilluara në shtator dhe tetor.
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Sipas SFV-së, rastet janë vlerësuar në tërësi dhe rikthimi i Xhakës dhe Embolos është konsideruar i drejtë, pasi procedurat ligjore kanë përfunduar dhe lojtarët tashmë kanë vuajtur pasojat sportive të mungesës në katër ndeshje ndërkombëtare.
Pierluigi Tami, drejtori i Kombëtares zvicerane, sqaroi se në marrjen e vendimit janë marrë parasysh rrethanat e veçanta të secilit rast, përfundimi i proceseve ligjore dhe ndikimi sportiv që ka prekur dy futbollistët.
Federata ka vendosur gjithashtu që Granit Xhaka të vazhdojë të mbajë shiritin e kapitenit. Përzgjedhësi, stafi teknik dhe këshilli i lojtarëve kanë rënë dakord njëzëri që mesfushori shqiptar të mbetet kapiten i Zvicrës.
Çështja e certifikatave të COVID-19
Rasti i Xhakës u bë publik në shtator, kur u raportua se ai kishte përdorur një certifikatë të falsifikuar vaksinimi gjatë pandemisë së COVID-19. Futbollisti e pranoi shkeljen, kërkoi falje dhe deklaroi se në atë periudhë kishte pasur shqetësime të mëdha për vaksinimin.
Pak ditë më pas, edhe Breel Embolo u përfshi në të njëjtën çështje. Sulmuesi kishte siguruar dokumente të falsifikuara udhëtimi në vitin 2021 dhe u ndëshkua me një gjobë me kusht prej 20 njësive ditore, me vlerë 3.000 franga zvicerane secila.
Ndërkohë, kur rasti u bë publik, procedurat penale ndaj Xhakës ende nuk kishin përfunduar. Pak para sfidës me Maqedoninë e Veriut, ai u shpall fajtor në Luzern.
Pas këtyre episodeve, Federata Zvicerane e Futbollit ka përgatitur një paketë udhëzimesh të reja për mënyrën se si do të trajtohen në të ardhmen sjelljet e lojtarëve që mund të sjellin pasoja ligjore.
Peter Knabel, presidenti i SFV-së, deklaroi se synimi i këtyre udhëzimeve është vendosja e kritereve të qarta, transparente dhe të kuptueshme për shqyrtimin e rasteve të ngjashme.
Megjithatë, federata ka vendosur të mos krijojë një skemë automatike ndëshkimesh. Çdo situatë do të analizohet më vete, në përputhje me rrethanat konkrete të saj.
Udhëzimet e reja do të hyjnë në fuqi më 1 nëntor 2026 dhe do të zbatohen për të gjitha ekipet kombëtare zvicerane, përfshirë përfaqësuesen e femrave dhe ekipet e grupmoshave të reja./