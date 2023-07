Stoltenberg: Ukraina do të jetë një ditë anëtare e NATO-s

Udhëheqësit e vendeve të NATO-s bien dakord të dielën e ardhshme të modernizojnë forcat e armatosura të Ukrainës, të krijojnë një forum të ri të nivelit të lartë për konsultime dhe të konfirmojnë vendosmërinë se Kievi një ditë do të bëhet anëtar i aleancës, tha sot Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Në një samit dy-ditor që fillon të martën në kryeqytetin lituanez Vilnius, presidenti i SHBA, Joe Biden dhe liderë të tjerë do të bien dakord gjithashtu për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, ndërsa aleatët dërgojnë armë, municione dhe mbështetje të tjera në Ukrainë.

“Në samit, ne do ta bëjmë Ukrainën edhe më të fortë dhe do të vendosim një vizion për të ardhmen e saj”, tha Stoltenberg sot, duke shtuar se liderët do të krijojnë një program shumëvjeçar ndihme për të siguruar ndërveprim të plotë midis forcave të armatosura të Ukrainës dhe NATO-s.

Udhëheqësit shpresojnë gjithashtu se anëtari i ardhshëm i aleancës do të jetë Suedia, nëse ajo arrin të zgjidhë çështjet e sigurisë dhe të tjera të ngritura nga presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan.

Ende nuk ka një vendim për anëtarësimin në NATO për Suedinë, e cila vitin e kaluar braktisi historinë e saj të gjatë të mos-angazhimit ushtarak për të kërkuar mbrojtje nga aleanca pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Megjithatë, pranimi i saj në NATO u kundërshtua nga anëtarët e Aleancës, Turqia dhe Hungaria, secili për arsyet e veta, duke penguar kështu pranimin, i cili kërkon unanimitet të të gjithë anëtarëve.

Stoltenberg, Erdogan dhe kryeministri suedez Ulf Kristerson do të diskutojnë të hënën në Vilnius se si të nisin negociatat e ngecura dhe t’i çojnë ato në një fund të suksesshëm.