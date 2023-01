Stërvitjet e përbashkëta me Rusinë, bjellorusia zbulon synimet: Duam të pengojmë sulmet

Këshilli i Sigurimit i Bjellorusisë tha të dielën se stërvitjet e përbashkëta të forcave ajrore me Rusinë, që do të nisin javën e ardhshme, ishin thjesht mbrojtje në natyrë dhe do të fokusoheshin në misionet e zbulimit dhe si të pengonin një sulm të mundshëm, njoftoi agjencia e lajmeve RIA Novosti.

Minsk tha gjithashtu se ishte gati për çdo “veprim provokues” nga Ukraina, pasi një stuhi e aktivitetit ushtarak në vend ka shkaktuar frikë në Kiev dhe Perëndim se Rusia mund të përgatitet të përdorë aleatin e saj – i cili veproi si trampolinë, për pushtimin e Rusisë shkurtin e kaluar, për të ngritur një ofensivë të re tokësore në Ukrainë. /albeu.com