Spiropali kundërshton reformën territoriale: Duhet decentralizim i vërtetë, nuk jemi thjesht kartona

Deputetja e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali, foli në Kuvend përpara votimit të pritshëm të reformës së re territoriale, duke shprehur rezerva të forta për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të saj.
Ajo kritikoi funksionimin e institucioneve, mungesën e decentralizimit dhe sistemin zgjedhor, ndërsa bëri të ditur se qëndrimi i saj mund të jetë kundër reformës.
Të lidhura
None found
Spiropali tha se Kuvendi, protestat jashtë tij dhe shoqëria në tërësi po përballen me një mungesë të theksuar kohezioni dhe besimi. Sipas saj, është dëmtuar komunikimi normal, besimi te institucionet dhe partitë politike, si edhe mënyra e ushtrimit dhe administrimit të pushtetit. Ajo shtoi se çdo deputet duhet ta nisë reflektimin nga vetja.
Deputetja argumentoi se nisma e propozuar nuk mund të konsiderohet një reformë e mirëfilltë territoriale, pasi debati nuk duhet të kufizohet te numri i bashkive, por te niveli i pushtetit që ato duhet të kenë. Sipas saj, ndryshimi i hartës është i lehtë, ndërsa pyetja kryesore është nëse qytetarët janë më pranë vendimmarrjes dhe nëse mund të ndërtohet një koncept i ri për ushtrimin e pushtetit.
Ajo theksoi se decentralizimi nuk lidhet vetëm me pushtetin vendor. Nëse bashkive u kërkohet më shumë përgjegjësi, duhet të garantohet edhe autonomia e institucioneve, ndërsa përgjegjësia duhet të kërkohet në çdo nivel të qeverisjes. Spiropali nënvizoi se nuk mund të flitet për shpërndarje të pushtetit në territor pa trajtuar edhe përqendrimin e tij.
Sipas saj, kryetarët e bashkive nuk duhet të trajtohen si prefektë apo si elementë të rëndësishëm të partisë në pushtet. Edhe pse pjesë e shumicës qeverisëse, Spiropali tha se ata duhet të kenë kompetencën dhe peshën e nevojshme, pasi përfaqësojnë të gjithë qytetarët. Ajo kundërshtoi gjithashtu që kryetarët e bashkive të thirren në takime dhe të trajtohen si vartës.
Spiropali kritikoi deklaratat se shumica do të fitojë të gjitha bashkitë, duke i cilësuar ato si jo normale. Ajo kërkoi që institucionet të jenë më të forta se individët që i drejtojnë dhe tha se nuk nevojiten deputetë të bindur, por përfaqësues të përgjegjshëm.
Deputetja kërkoi që krahas pushtetit vendor të rishikohet edhe sistemi zgjedhor, për të cilin tha se nuk prodhon rezultatet e duhura. Ajo kundërshtoi modelin me lista treçerek të mbyllura dhe çerek të hapura, duke theksuar se qytetari duhet ta dijë qartë se për cilin kandidat voton. “Ne s’jemi as kartona, as njerëz pa përgjegjësi”, u shpreh Spiropali, duke e cilësuar revoltuese mënyrën se si deputetëve u drejtohet kryetari.
Ajo akuzoi deputetët se veprojnë sipas udhëzimeve të kryetarit, në vend që të ushtrojnë pavarësinë e tyre si përfaqësues të qytetarëve. Në përfundim, Spiropali deklaroi se reforma nuk duhet të kërkohet vetëm nga kundërshtarët politikë, por edhe brenda vetë partive. Sipas saj, duhet merituar fitorja, të reformohen partitë dhe bashkitë, si dhe të përzgjidhen njerëzit më të mirë përmes proceseve të brendshme.
“Qëndrimi im nuk ka qenë personal. Në këtë pikë keni shumë për të bërë”, tha Spiropali.