Flick pas fitores ndaj Atleticos: Treguam se mund të konkurrojmë

Flick pas fitores ndaj Atleticos: Treguam se mund të konkurrojmë

Pas fitores 2-1 ndaj Atletico Madridit të dielën në “Metropolitano”, Hansi Flick iu përgjigj kritikave për paraqitjet e Barcelonës në përballjet e mëdha. Skuadra katalunase e përmbysi rezultatin me dy gola të Fermin Lopezit.

Trajneri gjerman mbrojti lojën e ekipit të tij në humbjet ndaj Real Madridit dhe Paris Saint-Germainit. Sipas tij, rezultatet e atyre dy ndeshjeve nuk tregojnë plotësisht se çfarë dha Barcelona në fushë.

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Flick pranoi se Barcelona i humbi të dyja përballjet, por tha se nuk mendon që skuadra luajti keq në ndonjërën prej tyre. Ai shtoi se edhe ndeshja me Real Madridin mund të kishte përfunduar ndryshe në favor të katalunasve.

Duke kundërshtuar pretendimet se Barcelona nuk arrin të shfaqë nivelin e saj ndaj kundërshtarëve të fortë, ai theksoi se ekipi e ka dëshmuar aftësinë për të konkurruar dhe se është i vetëdijshëm për cilësinë e vet.

Trajneri u shpreh gjithashtu se beson te skuadra dhe është 100 për qind i bindur te lojtarët, si edhe te mënyra e futbollit që ata synojnë të luajnë.

Në mbyllje, Flick solli si shembull pjesën e dytë kundër Atletico Madridit. Sipas tij, kur Barcelona luan në atë mënyrë, idetë e tij japin rezultat dhe skuadra do të vazhdojë në të njëjtën rrugë.


Shtuar 9.11.2026 08:31

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