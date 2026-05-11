Sot seanca për ndryshimin e masës së sigurisë dhe gjyqi në themel, avokati i Metës shkon në GJKKO: Shpresoj të kemi lajm të mirë

Do të mbahet sot në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), seanca e radhës gjyqësore në themel për dosjen në ngarkim të ish presidentit Ilir Meta dhe të pandehurve të tjerë.

Po ashtu, po sot, GJKKO pritet të vendosë edhe për kërkesën e ish Presidentit për ndryshimin e masës së sigurisë “arrest në burg”.

Avokati Kujtim Cakrani, hyri brenda ambienteve të gjykatës së posaçme ndërsa u tha gazetarëve se shpreson që të kenë një lajm të mirë.

“Kemi zëvendësim e masës tani, më pas kemi të themelit. Kështu që shpresoj të kemi lajm të mirë, se iu kam edhe ca borxhe juve”, tha mbrojtësi ligjor i Metës.

Seanca e kaluar e gjyqit për Metën u transmetua live për publikun, teksa u pa edhe një ndryshim në pamjen e ish-presidentit, i cili qëndron prej tetorit të vitit 2024 në paraburgim.

Kujtojmë që SPAK e ka marrë të pandehur Metën për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie lidhur me aferën CEZ-DIA dhe lobimin e LSI-së në SHBA. Me të njëjtat akuza përballet edhe ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi.

Shtuar 11.05.2026 12:20

