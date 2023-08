Sonte para të flini, mos harroni të mbyllni xhamat e makinës, grilat dhe fusni vazot e luleve brenda!

Masat ajrore që po vijnë nga veriu në territorin e vendit pritet të sjellin sasi të mëdha reshjes shiu gjatë orëve në vijim, të cilat do të shoqërohen edhe me erëra të forta dhe rrebeshe në zona të caktuara.

IGJEUM ka paralajmëruar për përmbytje në Lezhë, Velipojë, Tiranë dhe Fier për shkak të reshjeve të dendura që priten.

Zonat ku reshjet do tëjenë më të forta fill pas orës 01:00 të mbrëmjes do të jenë Lezha, Velioja, Fushë Kruja dhe Tirana, ndërsa disa orë më pas do të ketë reshje me të njëjtin intensitet edhe në zonën e Vlorës dhe Sarandës.

NJOFTIMI NGA IGJEUM

PARASHIKIMI I RREZIKUT NGA PËRMBYTJET

Gjatë ditës së nesërme (e martë, dt.29) pritet të ketë reshje me intensitet të lartë, të cilat do të jenë më të përqëndruara në veri dhe në jug të territorit. Në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Fier dhe Vlorë mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malorë dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara, në varësi të gjendjes së kanalizimeve.

PARASHIKIMI METEO

RESHJET

Sot pasdite (e hënë, dt.28) priten reshje të dobëta në qarkun e Shkodrës. Nesër (e martë, dt.29) priten reshje intensive në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Fier dhe Vlorë, ndërsa mesatare në shumicën e qarqeve të tjera të vendit. Reshjet do të shoqërohen edhe me shtrëngata në pothuajse të gjitha qarqet (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).

TEMPERATURAT

Nesër (e martë, dt.29) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 20 / 26 °C

në vendet e ulëta: 20 / 28 °C

në vendet malore: 16 / 25 °C

ERA

Sot pasdite (e hënë, dt.28) dhe nesër (e martë, dt.29) era pritet të jetë mesatare deri e fortë, sidomos në bregdet.

ZJARRET NË PYJE

Sot pasdite (e hënë, dt.28) pritet niveli rrezik ” I LARTË” në qarqet Tiranë dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjera pritet niveli rrezik i “I MODERUAR’’. Nesër (e martë, dt.29) pritet niveli rrezik “I MODERUAR’’ në qarqet Berat, Fier, Gjirokastër, Korcë dhe Kukës. Në qarqet e tjera “S’KA RREZIK” (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).