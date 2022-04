Sondazhet, Liderët evropianë urojnë Macron për fitoren

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka përshëndetur rezultatin dhe ka uruar Emmanuel Macron për fitoren e tij të parashikuar.

Në një postim në Twitter, Michel shton se BE-së i duhet një Francë e përkushtuar ndaj projektit mes një periudhe të trazuar në kontinent.

“Urimet më të ngrohtai dashur Macron. Në këtë periudhë të trazuar, ne kemi nevojë për një Evropë solide dhe një Francë plotësisht të përkushtuar ndaj një Bashkimi Evropian më sovran dhe më strategjik”, shkruan Michel.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022