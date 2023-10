“S’më përçani dot me Berishën”, Meta i prerë: Nuk janë të gjithë ushtarë të Agaçit

I pyetur nëse mendonte si Berisha se SPAK është një organizatë kriminale, Meta tha se gazetarët po përpiqeshin ta përçanin me Berishën.

“Kot përpiqeni të më përçani me Berishën. Ai ka qasjet e tij, ka natyrën e tij dhe gjithçka duhet parë në këtë kontekst. Unë nuk mbaj qëndrim në bllok. S’mund të them që të gjithë prokurorët e SPAK janë ushtarë të Engjëll Agaçit, pasi do më vinte keq për këtë”, tha Meta duke theksuar se në SPAK ka prokurorë me integritet që nuk duhet të dekurajohen, por e vërteta sipas tij është që shumë janë nën varësinë e qeverisë. /albeu.com