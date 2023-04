Skandali mbi varre, deri në 5 vite burg për Megi Pojanin?

Videoja e Megi Pojanit te varri i stërgjyshes së saj, ka ngjallur shumë reagime në rrjet, duke i cilësuar veprimet e saj të turpshme dhe aspak normale.

Nga ana tjetër, Megi dhe e motra e saj Marsela, e kanë cilësuar videon si “diçka normale”. Madje ato janë hedhur në sulm ndaj atyre që i kanë kritikuar.

Në lidhje me këtë, eksperti i kriminalistikës, Fatjon Softa sjell një këndvështrim ligjor. Ai thotë se në disa raste veprime që ulin respektin ndaj të vdekurve, mund të dënohen me burg ose gjobë.

Reagimi i Fatjon Softës:

A jemi në kushtet e veprës penale?

NENI 118: DHUNIMI I VARREVE Dhunimi i varrezave, varreve, nxjerrja e kufomës, si dhe vjedhja e sendeve që mund të ndodhen në to, si dhe çdo veprim tjetër që ul respektin ndaj të vdekurve, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Fama nuk ngrihet mbi të vdekur, aq më shumë mbi familjarët e tu! Nese te mungojne lulet dhe lotet, dhuroi heshtje dhe psheretima.