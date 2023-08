Sistemi në kolaps, Britania e Madhe kërkon ndihmë nga spitalet private për të trajtuar pacientët: Si do të veprohet

Në Britaninë e Madhe ka nisur një debat i gjerë në lidhje me funksionimin e sistemit shëndetësor publik në vend, i cili për mënyrën se si është konceptuar tani duket se nuk i shërben qytetarëve siç duhet pasi mësohet se aktualisht rreth 7.5 milionë britanikë janë në radhë për të bërë një vizitë apo kontroll te mjeku i tyre.

Nisur nga situata e krijuar, qeveria e kryeministrit Rishi Sunak ka vendosur që të bashkëpunojë me klinikat private, të cilave do t’u kërkohet që të ofrojnë shërbime për qytetarët për llogari të shtetit dhe më pas shteti do t’u paguajë kostot.

Sipas planit, spitalet private do të shërbejnë si qendra komunitare për qytetarët për t’u dhënë atyre shërbimin e nevojshëm në mënyrë që të shkurtohen radhët e pritjes dhe shërbimi të jetë më efektiv pasi vlerësohet se forma e zgjedhur deri më tani nga Britania e Madhe, shkakton radhë të gjata, por mbi të gjitha, dëmton shëndetin e qytetarëve.

Ky plan duket të jetë shtrirja më e madhe e sistemit shëndetësor të Britanisë së Madhe në drejtim të privatit që nga koha e Blair duke bërë që publiku dhe privati t’u shërbejnë qytetarëve.

Duket se në një mendje janë edhe opozita britanike, të cilët theksuan se qeveria ka qenë e vonuar në finalizimin e këtij plani. Laburistët kanë bërë të njëjtën gjë kur Blair ishte në pushtet.

Sipas mediave britanike, fillimisht spitaleve private do t’u kërkohet që të identifikojnë kapacitetet e tyre në shtretër dhe teknikë, siç janë skanerat apo pajisje të tjera të nevojshme dhe më pas qytetarët do të orientohen sipas radhës për të kryer kontrollet në këto spitale krahas shtetit.

Diçka të tillë bëri edhe Tony Blair gjatë qeverisjes së tij, ku shteti financoi dhjetëra klinika private për të kryer shërbimet ndaj qytetarëve për llogari të shtetit.

Duke shkruar për The Telegraph, ministri i Shëndetësisë, Will Quince, tha se listat rekord të pritjes nënkuptonin se ishte “jetike që të shkojmë më tej” sesa përpjekjet e mëparshme për të përdorur sektorin e pavarur për të forcuar kapacitetin e NHS.

“Sistemi Shëndetësor Kombëtar ka përdorur sektorin e pavarur për të forcuar kapacitetin e NHS dhe për të lehtësuar presionin në periudha kritike për gati dy dekada,” tha ai.

“Por në një kohë të listave të pritjes rekord është jetike që ne të shkojmë më tej për të përmirësuar kujdesin për pacientët duke qëndruar besnikë ndaj parimeve themeluese të NHS, ku shërbimi do të jetë pa pagesë për qytetarët dhe shteti më pas do të paguajë klinikat private”.

Por laburistët kanë akuzuar konservatorët se po veprojnë shumë ngadalë – duke thënë se nëse kapaciteti rezervë i sektorit të pavarur do të ishte përdorur më shpejt, 330,000 pacientë të tjerë do të ishin trajtuar tashmë që nga janari 2022. /AlbEu.com