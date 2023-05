Si ta bëni buzëkuqin të zgjasë sa më shumë

Buzëkuq i kuq i ndritshëm, simpatik dhe mbresëlënës derisa të njollosë buzën e gotës ose çdo kafshatë meze të lehtë.

Buzëkuqi i kuq mund të zbehet dhe ju definitivisht nuk dëshironi që ai të humbasë atë shkëlqim që bie në sy. Për fat të mirë, ka mënyra për buzë të bukura me shkëlqim që zgjasin gjatë gjithë ditës dhe gjithë natës.

Ndiqni këto 5 hapa për ta bërë buzëkuqin e kuq të zgjasë shumë më gjatë.

1. Eksfolioni

Çelësi për aplikimin e butë të buzëkuqit është të filloni me një bazë të mirë. Eksfolimi ndihmon për të siguruar që buzëkuqi të duket i njëtrajtshëm dhe i bukur. Përdorimi i një pastrimi buzësh krijon një sipërfaqe të hidratuar dhe të lëmuar për të aplikuar çdo buzëkuq. Skrabi i butë do të largojë vrazhdësinë dhe do t’i lërë buzët të buta me zbutësit e tij, të cilët ndihmojnë në luftimin e thatësisë.

2. Primer

Një hap që anashkalohet shpesh është primeri. Sa herë që dëshironi që buzëkuqi juaj të zgjasë për orë të tëra, duhet të filloni me një primer. Krijon një kanavacë dhe ndihmon në mbylljen e ngjyrës në buzët tuaja për më gjatë. Një teknikë më pak e përdorur është përdorimi i një korrektori mat në vend të një primeri, i cili gjithashtu neutralizon tonet natyrale rozë të buzëve për të rritur tonet e vërteta të një ngjyre buzëkuqi.

3. Konturimi

Konturimi i buzëve ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdojë të jetë hapi më i rëndësishëm në procesin e aplikimit të buzëkuqit. Është mënyra më e mirë për t’u siguruar që buzëkuqi nuk do të dalë nga buzët. Këshillë pro: Në vend që të konturoni vetëm skajet e buzëve, mbushni të gjithë buzën për ta bërë ngjyrën të zgjasë më gjatë. Vetëm sigurohuni që të përdorni një ngjyrë të ngjashme ose të përshtatshme!

4. Përsëritje

Nëse dëshironi që buzët tuaja të kuqe të qëndrojnë të ndezura për orë të tëra, ajo që ka rëndësi është përsëritja. Pas aplikimit të shtresës së parë të buzëkuqit të kuq, përdorni një pecetë për të fshirë butësisht ngjyrën, thotë southernliving.com. Më pas aplikoni një shtresë të dytë të buzëkuqit tuaj. Është akoma më mirë nëse shtresa e dytë është ‘përkëdhelur’ për t’i dhënë çdo rrudhjeje të buzëve një ngjyrë të kuqe të pasur.

5. Pudër

Ky truk është thelbësor kur dëshironi që buzëkuqi juaj të zgjasë sa më gjatë pa u shqetësuar. Duke përdorur një pluhur të tejdukshëm, fshini butësisht një pluhur shumë të imët mbi buzëkuqin e kuq të aplikuar. Ashtu siç përcakton përbërjen e fytyrës tuaj, do të kujdeset edhe për buzëkuqin tuaj. Ju madje mund të lyeni një shtresë të fundit të buzëkuqit tuaj të kuq mbi buzët pluhur për një ngjyrë dhe akoma më shumë besim.