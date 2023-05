Shumica e njerëzve nuk dinë t’i shpjegojnë emocionet e tyre, kjo është arsyeja

Në vetvete shumë komplekse, psikologjia kërkon një sërë shpjegimesh dhe përgjigjesh për pyetjet “pse” dhe “si”.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për shpjegimin e materialit nga psikologjia, ndarja e tri pjesëve themelore të trurit dhe shpjegimi i tyre është gjëja e parë që duhet përmendur.

Shumica e njerëzve nuk dinë të shpjegojnë emocionet e tyre

Pafuqia kur bëhet fjalë për shpjegimin e emocioneve vjen nga mungesa e fjalëve në fjalorin tonë. Shumica e njerëzve do të jenë në gjendje të deklarojnë në cilat situata ndihen të trishtuar ose të lumtur, që do të thotë se ata do të kujtojnë disa situata, sigurisht jo të gjitha, ashtu si ne nuk e dimë se si ndihemi çdo sekondë të çdo dite sepse na mungon një fjalor emocional.

Pra, jo të gjithë janë të vetëdijshëm për mendimet e tyre, por as nuk janë të vetëdijshëm për emocionet e tyre. Edhe tani që dihet, dija është e qartë se ende nuk është zhvilluar mjaftueshëm, as vetë gjuha nuk është bërë për të mbështetur dhe pranuar emocionet, e lëre më sjelljen që manifestohet me ato emocione./Albeu.com/