Shtyhet sërish hapja e Tunelit të Murrizit, dibranët nuk shpëtojnë dot nga Qafa e Buallit

Shtyrje pas shtyrjeje, tuneli i Murrizit nuk do të jetë gati as këtë vit, ndryshe nga sa ishte premtuar. Në fakt sipas planit, ai duhej të ishte gati në vitin 2022, por që është shtyrë herë pas here duke ardhur në shtyrjen e radhës.

Ministria e Infrastrukturës ka vendosur shtyrjen e afatit të hapjes së tunelit me argumentin ekompleksitetit të punimeve aty duke e çuar afatin e hapjes në vitin 2025. Deri atëherë, makinat do të duhet të kalojnë sërish nga rruga e rrezikshme e Qafës së Buallit, kurse Rruga e Arbrit nuk do të jetë plotësisht funksionale dhe do të vazhdojë që të marrë fonde nga buxheti i shtetit.

Për vitin që vjen për koncesionin e Rrugës së Arbit janë parashikuar pagesa në vlerën 3.5 miliardë lekë. Në total vlera e këtij investimi është 40.3 miliardë lekë.