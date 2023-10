Shqipëria në rreth të kuq, rreziku vjen nga deti dhe qielli

Vitet e fundit, për shkak të ndryshimeve të klimës, edhe Mesdheu është kthyer në një zonë rreziku sa i përket stuhive të forta që sjellin shkatërrim në tokë me erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm.

Ato njihen si “Medicane”, pra shkurtimi i fjalës “Uraganë të Mesdheut” dhe shpesh quhen edhe ciklone, që vitet e fundit kanë nisur të shfaqen shpesh edhe në këtë rajon, ku përfshihet edhe Shqipëri, e cila ka një vijë të gjatë bregdetare në Adriatik dhe Jon.

Shkencëtarët kanë vërejtur ndryshimet nga viti në vit dhe shprehen se periudhat në vijim do të jetë të vështira në këte rajon sa i përket stuhive që do të sjellin probleme me përmbytjet, raporton AlbEu.com.

Rasti më i fundit ishte Greqia, ndërsa më herët kemi patur përmbytje masive edhe në Itali si edhe reshje shumë të dendura edhe në vendin tonë.

Çfarë janë “Medicane”

Medicane është emri i shkurtër për uraganet mesdhetare ose ciklonet tropikale mesdhetare. Ashtu si ciklonet tropikale, ata mund të zhvillojnë re spirale si edhe në mes, një sy ku nuk ka re, por një erë shumë të fortë.

Sidoqoftë, ato janë zakonisht më të vogla në diametër se ciklonet tropikale, kanë shpejtësi më të ulët të erës dhe jetëgjatësi më të shkurtër. Ato formohen gjithashtu mbi Detin Mesdhe perëndimor dhe qendror, mbi ujëra me temperatura sipërfaqësore shumë më të ulëta se oqeanet tropikale.

Sezoni i Medicane fillon zakonisht në vjeshtë dhe zgjat deri në pranverë. Formimi i tyre kërkon praninë e ajrit të ftohtë në atmosferën e sipërme të shoqëruar me një ulje të ulët.

Ky konfigurim rrit paqëndrueshmërinë atmosferike përgjegjëse për stuhitë që më pas mund të organizohen në Medicane.

Përveç erërave të forta, Medicane gjenerojnë stuhi dhe sasi të mëdha reshjesh që çojnë në përmbytje dhe rrëshqitje të dheut. /albeu.com