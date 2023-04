Shqipëria dëmshpërblen 110 mln euro Becchettin, Meta: Paratë do t’i paguajnë shqiptarët, do vijnë gjoba më të rënda

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta nga Kopliku ka komentuar vendimin e Arbitrazhit, sipas të cilit Shqipëria do të duhet t’i paguajë biznesmenit italian Becchetti 110 milionë euro.

Meta pohoi se gjoba do paguhet nga qytetarët, ndërsa paralajmëroi dhe të tjera vendime që do të merren nga Arbitrazhi.

Meta: Pse s’ka lekë për mësuesit, për pensionistët? Apo ka lekë vetëm për inceneratorët dhe oligarkët. Falimentoi Vora, një nga vendet më të pasura në Shqipëri për sipërmarrjet, apo ka falimentuar Kavaja. Sot doli lajmi, do ekzekutohet gjoba ndaj Becchettit. Do paguajnë shqiptarët 110 mln euro. Pse?! Për dhunën që bën Rama dhe Veliaj ndaj mediave. Do vijnë gjoba të tjera edhe më të rënda. Mediave duan t’u mbyllin gojën, qytetarëve, opozitës, që të vjedhin në mënyrë skizofrenike. Siç ka ndodhur dhe po ndodh në këtë realitet të hidhur. Në 14 maj rikthehet llogaridhënia. Rikthehet shpresa dhe besimi se këto institucione s’do të jenë mekanizma, kontrolle e zhvatje ndaj qytetarëve.

Po ashtu Meta tha se niveli i borxhit është rritur, duke shtuar se në 14 maj t’i kthehet dinjiteti shqiptarëve, përmes ndryshimit.

Meta: Na jepni fuqi, t’ju japim llogari. Jam i sigurt se modeli ynë do të jetë një model i suksesshëm, i uljes së taksave. Sot e dimë së çfarë bën “Rilindja” me taksat. Asgjë tjetër, vetëm rrush e kumbulla. E dimë se ku ka shkuar niveli i borxhit. Pra duhet një mbështetje më e fortë për koalicioni “Bashkë Fitojmë”. Jam e sigurt se në 15 maj do të hyjmë në rrugën e ndryshimit në Malësinë e Madhe. Tashmë erdhi koha që të merrni fuqinë që ju takon dhe këtë do ta merrni vetë më 14 maj. Ai që nuk merr pjesë në zgjedhje mund të jetë viktimë e atyre që vendosin për të, dhe tjetra nuk ka të drejtë as të ankohet. Pra në 14 maj t’u rikthejmë dinjitetin të gjithë malësorëve dhe të çelim rrugën për fitoren e madhe dhe ndryshimin historik që do të ndodhë pa asnjë diskutim./Albeu.com/