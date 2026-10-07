Shpërthim me lëndë plasëse në portën e një banese në Elbasan, detajet e para

Shpërthim me lëndë plasëse në portën e një banese në Elbasan, detajet e para

Mëngjesin e kësaj të mërkure, një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar në Elbasan. Sipas Policisë, një sasi lënde plasëse është vendosur në derën e jashtme të rrethimit të një banesë në lagjen “Çlirimi”.

Elbasan/Informacion paraprak

Të lidhura

None found

Në lagjen “Çlirimi”, është dëmtuar, dyshohet me lëndë plasëse, dera e jashtme e rrethimit të banesës së shtetasit Sh. F., 69 vjeç.

Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.


Shtuar 7.10.2026 09:58

Tags: , , ,
BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi

BIRN: Rama shtyp kritikën brenda PS për hartën e re territoriale! Zërat kundër i paralajmëroi me përjashtim nga grupi
Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun
EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!

EMRAT-VIDEO/ Dyshohet se do kryenin një v*asje në Lezhë, zbardhen emrat e tre të arrestuarve!
Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve

Jam udhëheqës i milicisë serbe, do hakmerremi ndaj jush/ Zbulohet nga ku u dërgua Email-i kërcënues ndaj institucioneve
Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete

Dyshohet se po planifikonin atentat, arrestohen tre persona dhe zhvillohen kontrolle në katër qytete
Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare

Navi Pillay fiton Çmimin Nobel për Paqen, vlerësohet për kontributin në drejtësinë ndërkombëtare
Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina

Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve, ja me sa do shitet nafta dhe benzina
Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!

Nevojë për zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve/ Kryeprokurori Çela: Jo shtyrje përmes vendimmarrjeve që nuk respektojnë Kushtetuesen!