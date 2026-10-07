Shpërthim me lëndë plasëse në portën e një banese në Elbasan, detajet e para

Mëngjesin e kësaj të mërkure, një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar në Elbasan. Sipas Policisë, një sasi lënde plasëse është vendosur në derën e jashtme të rrethimit të një banesë në lagjen “Çlirimi”.
Elbasan/Informacion paraprak
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Në lagjen “Çlirimi”, është dëmtuar, dyshohet me lëndë plasëse, dera e jashtme e rrethimit të banesës së shtetasit Sh. F., 69 vjeç.
Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale.
Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.