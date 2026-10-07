Sadiku: Ishte dita më e vështirë e karrierës sime, por fitorja i takoi Kosovës

Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka reaguar pas votimit që i dha Justina Shiroka-Pulës postin e presidentes së Kosovës.
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Ai e përshkroi ditën e votimit si momentin më të rëndë të karrierës së tij të shkurtër politike, duke thënë se kishte menduar se mund të ishte edhe fundi i saj. Megjithatë, Sadiku sqaroi se zgjodhi të ndiqte vendimin e përbashkët të partisë dhe grupit parlamentar.
Deputeti deklaroi se e pranon përgjegjësinë për votën e tij dhe nuk do t’ua atribuojë të tjerëve vendimin, pavarësisht kritikave që mund të marrë. Sipas tij, bashkëpunimi mes dy partive të para mundësoi një zgjidhje institucionale.
Sadiku tha se nuk dëshiron të jetë një politikan që ndryshon qëndrime në varësi të duartrokitjeve të momentit apo që fshihet pas të tjerëve kur përballet me një vendim të vështirë. Ai theksoi se beson te bashkëpunimi, grupi dhe organizimi, përtej individit.
Duke iu referuar reagimeve ndaj tij, deputeti tha se e kishte pritur që të shahej dhe të ofendohej, por shtoi se në Kosovë janë sulmuar me fjalë edhe figura shumë më të mëdha, përfshirë Rugovën dhe familjen Jashari. Për të, më e vështirë se përballimi i kritikave është të jetosh me vendimet e tua.
Sadiku nënvizoi se vendimi i tij ishte të qëndronte pranë grupit parlamentar dhe të mbante mbi vete përgjegjësinë për atë që kishte votuar, pa u tërhequr dhe pa fajësuar askënd tjetër.
Megjithatë, ai tha se kjo çështje është e parëndësishme përballë asaj që ndodhi në vend, pasi, sipas tij, një ditë më parë fitoi Kosova. Edhe pse rezultati mund të mos ketë qenë fitorja që ai kishte imagjinuar apo dëshiruar, dy partitë e para, pavarësisht dallimeve, bashkëpunuan, gjetën një zgjidhje dhe institucionet vazhduan të funksionojnë.
Deputeti e vlerësoi këtë zhvillim si diçka më të madhe se një deputet, një votë apo një parti.
Sadiku e uroi Justina Shiroka-Pulën për detyrën, duke i kujtuar se tashmë nuk është presidente e një partie, por presidente e Republikës së Kosovës. Ai theksoi se ajo u zgjodh mes brohoritjeve “UÇK, UÇK, UÇK”, në një qytet që po digjej.
Ai i bëri thirrje presidentes së re të mos harrojë ata që luftuan, të vrarët dhe familjet që ende presin drejtësi, ndërsa mbi të gjitha të përfaqësojë të gjithë qytetarët e Kosovës.
Sadiku nënvizoi gjithashtu se përgjegjësia e re lidhet me të ardhmen, me fëmijët dhe brezat që do të vijnë. Sipas tij, historia duhet kujtuar, por vendi nuk mund të jetojë vetëm në të: ajo tregon nga vijmë, ndërsa vizioni përcakton drejtimin ku shkojmë.
Ai e mbylli reagimin me mesazhin se Republika mbetet.