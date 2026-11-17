Fredi Kokoneshi, ish-kryetari i Bashkisë së Divjakës, është shpallur fajtor për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”, të kryer në bashkëpunim, dhe është dënuar me 1 vit burgim. Përveç dënimit penal, gjykata i ka ndaluar ushtrimin e funksioneve publike për 3 vite.
Sipas vendimit të gjykatës, Kokoneshi do ta nisë vuajtjen e dënimit vetëm pasi vendimi të marrë formë të prerë. Dënimi përfundimtar prej 1 viti burgim është përcaktuar në zbatim të nenit 406 të Kodit të Procedurës Penale.
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Në të njëjtën dosje penale janë dënuar edhe Dorjan Spaho, Andi Bullari dhe Ledio Xharo, të cilët akuzoheshin për “Shpërdorim të detyrës” në bashkëpunim.
Dorjan Spaho është dënuar përfundimisht me 1 vit burgim dhe 2 vite ndalim të ushtrimit të funksioneve publike. Në vendimin fillestar ndaj tij ishte caktuar një dënim prej 1 viti e 6 muaj burg, por pas aplikimit të nenit 406 të Kodit të Procedurës Penale, masa përfundimtare u reduktua në 1 vit.
Edhe Andi Bullari do të vuajë 1 vit burgim dhe do të ndalohet të ushtrojë funksione publike për 2 vite. Me të njëjtin dënim është ndëshkuar edhe Ledio Xharo, përkatësisht 1 vit burg dhe 2 vite ndalim të ushtrimit të funksioneve publike.
Për të tre të pandehurit e tjerë, ekzekutimi i dënimit do të nisë pas marrjes formë të prerë të vendimit. Shpenzimet e procedurave të hetimit dhe gjykimit do të përballohen në mënyrë solidare nga të pandehurit.