Gjatë prezantimit të përmbledhjes së aktgjykimit, gjyqtari Christopher Gosnell përmendi një bisedë mes Hashim Thaçit dhe Bashkim Smakajt lidhur me dëshmitarin Bislim Zyrapi.
Sipas Gosnellit, Thaçi dhe Smakaj përballen me akuza për përpjekje për pengimin e zyrtarëve në ushtrimin e detyrave të tyre.
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Përveç kësaj, Hashim Thaçi akuzohet për zbulim të të dhënave konfidenciale, ndërsa Bashkim Smakaj për ndihmë në kryerjen e veprës së mosbindjes ndaj gjykatës.
Gjyqtari citoi edhe një pjesë të bisedës së Thaçit: “Mos e përziej, mos e përziej… Çfarë qeverie e përkohshme? Çfarë shërbimi inteligjent, bre?… Komandantët, komandantët”.
Ndërkohë, një tjetër fragment i përmendur gjatë seancës ishte: “Ata kanë dalë jashtë, ashtu janë edhe letrat. Thuaji mos e ngatërro, o burrë”.