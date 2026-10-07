Shpallen fituesit e Çmimit Nobel në Kimi për vitin 2026, shkencëtarët u vlerësuan për punën e tyre në sintezën asimetrike

Çmimi Nobel në Kimi për vitin 2026, u është dhënë shkencëtarit francez Henri B. Kagan dhe japonezit Kenso Soai për zbulimet që treguan se si reaksionet kimike, mund të prodhojnë një nga dy format e imazhit pasqyrë të një molekule.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska në Stokholm të Suedisë, shpalli fituesit të mërkurën. Secili prej tyre do të marrë një pjesë të barabartë të një çmimi prej 12 milionë kronash suedeze.
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Hulumtimi i dy kimistëve ka hedhur dritë mbi një fenomen që lidhet me kiralitetin, vetinë që lejon disa molekula të ekzistojnë në dy konfigurime të imazhit pasqyrë, të quajtura enantiomere.
Pavarësisht se kanë të njëjtën përbërje kimike, këto forma mund të sillen ndryshe. Kontrollimi se cila prej të dyjave prodhohet bëhet thelbësor në fushën farmaceutike.
“Henri Kagan dhe Kenso Soai i kanë dhënë një zgjidhje një misteri kimik që është mbi një shekull i vjetër: si mund të shfaqet spontanisht homokiraliteti. Reaksionet kimike që ata kanë zhvilluar janë spektakolare”, tha në një njoftim për shtyp Heiner Linke, kryetar i Komitetit Nobel për Kiminë.
BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026