Zemaj: Votimet në Kuvend i dhanë fund përplasjes politike mes VV-së dhe PDK-së

Zemaj: Votimet në Kuvend i dhanë fund përplasjes politike mes VV-së dhe PDK-së

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka thënë se zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës si presidente e re e Kosovës dëshmon, sipas tij, se Lëvizja Vetëvendosje e pranon një president politik nga PDK-ja, ndërsa një mundësi të tillë nuk e pranonte kur kandidati vinte nga LDK-ja.

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“Pas një procesi të gjatë, të shoqëruar me debate, pritje, prapaskena, kushte dhe manovra politike të ngjashme me një lojë ping-pongu, Kuvendi i Kosovës dje i dha vendit Presidenten e re. Megjithatë, e vërteta doli në pah. U bënë të qarta dy zhvillime politike: për VV-në mund të jetë i pranueshëm një president politik nga PDK-ja, por jo një president politik nga LDK-ja. Pse kërkohej konsensus vetëm nga LDK-ja?”, ka deklaruar Zemaj.

Sipas tij, një tjetër dëshmi është edhe vota e VV-së për ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, përmes së cilës kjo parti pranoi në praktikë ekzistencën dhe juridiksionin e Gjykatës Speciale në Hagë.

“Këto nuk janë më thjesht qëndrime politike apo dallime ideologjike, por veprime konkrete dhe votime të regjistruara në Kuvend. Me zhvillimet e djeshme përfundoi ping-pongu politik mes VV-së dhe PDK-së. Votat dëshmuan shumë më tepër sesa deklaratat”, ka përfunduar Zemaj.


Shtuar 7.10.2026 12:45

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