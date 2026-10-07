Shoqata e të zgjedhurve vendorë i drejtohet KE: Ndaloni ndryshimin e njëanshëm të kufijve të Bashkive

Shoqata e të zgjedhurve vendorë i ka drejtuar një letër Këshillit të Europës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore, duke denoncuar shkeljen e procedurave kushtetuese dhe të parimeve të Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Vendore në procesin për ndryshimin e kufijve të njësive të qeverisjes vendore.
Në letër, shoqata ngre shqetësimin se procesi për riorganizimin territorial po zhvillohet në mënyrë të njëanshme, pa respektuar konsultimin me qytetarët dhe pa marrë në konsideratë qëndrimet e këshilltarëve vendorë.
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Sipas saj, 15 bashki rrezikojnë të shkrihen apo të ndryshojnë kufijtë, ndërsa banorët dhe përfaqësuesit e zgjedhur vendorë janë anashkaluar në një proces që prek drejtpërdrejt organizimin e pushtetit vendor dhe interesat e komuniteteve.
Shoqata i kërkon Këshillit të Europës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore të reagojnë dhe të ndërhyjnë përpara se ndryshimet të miratohen në Kuvend, duke argumentuar se pas miratimit parlamentar do të jetë më e vështirë të parandalohet dëmi që mund t’u shkaktohet komuniteteve.
Në letrën drejtuar institucioneve europiane, shoqata paraqet edhe prova që, sipas saj, dëshmojnë anashkalimin e qytetarëve dhe këshilltarëve vendorë në 15 bashkitë që preken nga riorganizimi.
Shoqata paralajmëron se çështja nuk lidhet vetëm me interesat e banorëve të këtyre bashkive, por edhe me respektimin e standardeve dhe parimeve europiane të demokracisë lokale.
Ndryshimi i kufijve të njësive vendore, argumenton ajo, nuk mund të bëhet pa konsultim real me komunitetet e prekura dhe pa respektuar kuadrin kushtetues dhe angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë.
Në këtë kuadër, thirrja drejtuar institucioneve të Këshillit të Europës vjen si një kërkesë për ndërhyrje para vendimmarrjes përfundimtare në Kuvend, me qëllim që procesi të mos kthehet në një fakt të kryer.
Sipas shoqatës, miratimi i një riorganizimi të tillë pa konsultimin e duhur do të dëmtonte jo vetëm interesat e komuniteteve vendore, por edhe besueshmërinë e Shqipërisë në zbatimin e parimeve europiane të vetëqeverisjes lokale.