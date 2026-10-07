Çfarë e bën Bolotanën të veçantë? Gratë kanë gjasa të larta të mbushin 100 vjeç

Një studim ndërkombëtar ka vënë në vëmendje Bolotanën, një qytezë me afërsisht 2 mijë banorë në provincën e Nuoros, në Sardenjë, ku gratë shfaqin jetëgjatësi të jashtëzakonshme.
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Hulumtimi, i botuar në revistën shkencore “Frontiers in Aging”, tregon se banoret e këtij komuniteti kanë shumë më tepër gjasa të arrijnë 100 vjeç sesa gratë në pjesën tjetër të Italisë. Në studim kontribuuan, mes të tjerëve, kërkues nga Universiteti i Sassarit dhe University of Illinois Chicago.
Sardenja është prej dekadash objekt studimesh për jetëgjatësinë, por të dhënat e Bolotanës nxjerrin në pah kushte veçanërisht të favorshme për gratë. Në vitin 2024, në qytezë jetonin gjashtë persona mbi 100 vjeç, çka i nxiti studiuesit të shqyrtonin më tej të kaluarën demografike të zonës.
13.8% gjasa për të jetuar deri në 100 vjeç
Gratë e Bolotanës që mbushin 70 vjeç pritet të jetojnë mesatarisht edhe 21 vjet, rreth dy vjet më shumë se bashkëmoshataret në pjesën tjetër të vendit.
Edhe më i theksuar është ndryshimi në probabilitetin për të arritur një shekull jetë. Për një grua 70-vjeçare nga Bolotana, mundësia është 13.8%; në pjesën tjetër të Italisë, treguesi është afërsisht 3.5%.
U shqyrtuan mbi 100 vjet të dhëna
Për të rindërtuar historinë demografike të komunitetit, ekipi analizoi dokumentet e gjendjes civile dhe regjistrat kishtarë, duke mbuluar një periudhë më të gjatë se një shekull.
Sipas rezultateve, gratë e Bolotanës mund të renditen ndër grupet femërore më jetëgjata në botë. Në disa tregues, ato madje ia kalojnë banoreve të komunave të tjera të njohura të “Blue Zone” në Sardenjë.
Faktorët që mund të ndikojnë në jetëgjatësi
Studiuesit nuk kanë përcaktuar një shkak të vetëm, por përmendin disa elemente të mundshme: gjenetikën, jetën aktive dhe ecjen e përditshme. Rëndësi mund të ketë edhe ushqyerja tradicionale, e mbështetur kryesisht te produktet bimore dhe ushqimet vendase.
Kohezioni shoqëror mund të jetë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e shpjegimit. Në këtë komunitet të vogël, banorët kanë lidhje të afërta me njëri-tjetrin dhe izolimi social duket më pak i përhapur.
Studiuesit vlerësojnë se ndërthurja e këtyre faktorëve mund të ndihmojë për të kuptuar se si komunitetet e tjera mund të nxisin një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme.