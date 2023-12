Shkoi për piknik me tre shokët e tij, 19-vjeçari bie nga shkëmbi në Dibër

Një 19-vjeçar është plagosur rëndë ditën e sotme në vendin e quajtur “Rrasa e zezë”, në njësinë administrative Selishtë, pasi aksidentalisht është rrëzuar nga një shkëmb.

19-vjeçari i identifikuar me inicialet K.B., kishte shkuar për piknik sëbashku me shokët e tij të identifikuar me inicialet A.M, M.Ll, E.B dhe E.B.

Gjatë kohës që 3 shokët e tij kanë qenë duke u kthyer nga pikniku, dyshohet se 19-vjeçari është rrëzuar nga shkëmbi dhe për pasojë ka pësuar lëndime trupore.

Blutë bëjnë me dije se i riu është dërguar në spital dhe po trajtohet me ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.