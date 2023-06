Shenjat që tregojnë se nuk jeni të fortë mendërisht, por thjesht keni një ego të madhe

Ka dallime të mëdha mes vullnetit dhe egos së tepruar, por shenjat e njërës dhe tjetrës ndonjëherë janë të lehta për t’u ngatërruar, shkruan terapistja Amy Morin, autore e librit “13 gjërat që nuk i bëjnë njerëzit mendërisht të fortë”.

Një ego e madhe ka të bëjë me arrogancën, jo me besimin. Një ego e madhe është shpesh vetëm një guaskë që mbron një vetëvlerësim të brishtë. Ajo që sigurisht nuk do të thotë një ego e madhe është qëndrueshmëri e madhe mendore.

Por si ta dini se ju ose njerëzit që takoni thjesht vuani nga shumë ego? Terapistja rendit shtatë shenja që mund ta zbulojnë këtë:

1. Ju refuzoni ndihmën

Një person që refuzon të kërkojë ndihmë nga jashtë tregon vetëbesim dhe të jep përshtypjen se di më shumë se të gjithë të tjerët. Njerëzit e fortë mendërisht mund të pranojnë se nuk i kanë të gjitha përgjigjet, thotë Morin.

2. Ju nuk e pranoni dobësinë apo cenueshmërinë

Nëse ekziston mundësia për të zbuluar një pikë të dobët, një situatë e tillë do të shmanget menjëherë nga njerëzit me një ego shumë të madhe. Në të kundërt, të fortët mendërisht pranojnë pikat e tyre të dobëta dhe shpesh punojnë në to.

3. Dështimi nuk është një opsion

Një ego e madhe shpesh e bën një person të besojë se nuk mund të dështojë. Një person i fortë mendërisht e di se ekziston mundësia e dështimit – dhe është mjaft i fortë për ta përballuar atë.

4. Ju i fshehni gabimet tuaja

Gabimet nuk janë të këndshme për askënd, por ato lëndojnë një person me një ego të madhe shumë më tepër. Kjo është arsyeja pse ai shpenzon shumë energji duke fshehur gabimet e saj ose duke shmangur situatat ku ato mund të ndodhin. Një person i fortë mendërisht mëson nga gabimet e tij.

5. Këmbëngulja e tepruar

Një person me shumë ego e ka mësuar veten se heqja dorë është një dobësi. Nëse dorëzohet, e interpreton si një dobësi të madhe. Njerëzit e fortë mendërisht do ta kuptojnë kur nuk ka më kuptim të këmbëngulin dhe se është më mirë të distancoheni nga gjërat që nuk janë të mira për ta.

6. I fokusuar në atë që mendojnë të tjerët

Një person i tillë shpenzon shumë kohë dhe energji për këtë – ai do të bënte gjithçka për t’u vlerësuar, edhe në kurriz të vlerave të tij. Njerëzit e fortë mendërisht duan të jetojnë sipas vlerave të tyre, edhe nëse vendimet e tyre nuk janë gjithmonë sipas dëshirës së të gjithëve.

7. Ata e mohojnë dhimbjen

Ajo do të pretendojë se gjërat nuk e prekin atë dhe nuk do të tregojë ose pranojë se është i trishtuar, i lënduar ose i frikësuar. Por dhimbja emocionale nuk është shenjë dobësie, është provë që je njeri, një person i fortë mendërisht e di shumë mirë këtë.