Shenjat që mund të ndahen në fund të nëntorit

Ndarja, veçanërisht në fund të vitit është e vështirë emocionalisht, kështu që duhet të dimë se nëse kjo do të ndodhë vërtet, është sepse nuk kemi zgjidhje tjetër.

Sezoni i Akrepit nuk është më i lehtë dhe hëna e re në Akrep më 13 nëntor mund të shkaktojë vetëm probleme. Dielli në lidhje me Marsin na bën kokëfortë. Më në fund, katrori i Marsit, Saturni na bën të kuptojmë se nuk jemi në këtë botë për të bërë kompromis.

Nga fundi i muajit gjithçka fillon të marrë kuptim pasi situatat që na lëndojnë marrin fund. Pastrimi po vjen, sado e vështirë të jetë për ne, veçanërisht nëse i përkasim një prej shenjave të mëposhtme:

Dashi

Ndoshta nuk e keni pasur në mendje që të ndaheni patjetër me personin që jeni, por as në këtë lidhje nuk jeni të lumtur. Pra, ju mendoni se viti po mbyllet, pse të qëndroni në një situatë që nuk ju pëlqen? Ju u përpoqët, por marrëdhënia nuk po përparon. Ju dëshironi që ky muaj të jetë pa stres, të jeni të relaksuar. E kuptoni, sidomos pas datës 4 të muajit, kur Saturni kalon tranzit në shenjën e Peshqve, që dëshironi të rregulloni jetën tuaj dhe ajo që ju pengon është personi me të cilin jeni në një lidhje. Mërkuri në Akrep, në të njëjtën ditë, ju tregon se një situatë pozitive mund të lindë nga diçka që shkakton ndjenja negative. Mos e harroni këtë.

Akrepi

Ndiheni sikur diçka duhet bërë, diçka që nuk ka domosdoshmërisht lidhje me romancën tuaj, por do ta dëmtojë atë. Ju e ndjeni fuqimisht nevojën për ndryshim dhe ai nuk mund të vijë nëse nuk hiqni qafe të vjetrën. Dhe ndërsa marrëdhënia juaj nuk i përket domosdoshmërisht “të vjetrës”, ajo është e lidhur pazgjidhshmërisht me të pasi nuk ka ecur përpara si ju. Pra, ajo që ju pengon është ajo që do të largoni këtë muaj. Me shumë mundësi është marrëdhënia juaj. Asgjë nuk është e lehtë, por do t’ia dalësh.

Bricjapi

Ndarja është gjëja e fundit që dëshironi të bëni me personin me të cilin jeni. Megjithatë, me afrimin e fundit të vitit, nuk mund të qëndroni më të qetë. Dhe ju do ta ndani atë vetëm për një arsye: nuk dëshironi ta çoni këtë marrëdhënie në vitin e ri. Duhet të dini se psikologjikisht mund ta përballoni dhe ideja e zvarritjes është vetëm diçka që do ta shtojë stresin tuaj vitin tjetër. Ju mendoni se nuk keni më asgjë të përbashkët në marrëdhënien tuaj dhe dëshironi të vazhdoni më tej. Nëse problemi juaj më i madh ka qenë komunikimi i dëshirave tuaja, do të zbuloni se momenti juaj do të vijë më 9 nëntor, kur Mërkuri të hyjë në Shigjetar. Me këtë tranzit fitoni dhuratën e komunikimit dhe kjo është ajo që ju duhet për të ecur përpara me ndarjen. Çdo gjë do të bëhet sipas jush, nëse vërtet e dëshironi.