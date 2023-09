Shenjat e horoskopit që çmenden kur bien në dashuri

Disa njerëz nuk mund të menaxhojnë emocionet e tyre dhe atë që përjetojnë. Kur disa njerëz bien në dashuri, ata e humbin plotësisht mendjen. Zakonisht, ata krijojnë në mendjen e tyre situata që nuk ekzistojnë, bëjnë skenarë nga më të pamundurit dhe torturojnë veten me pyetje të njëpasnjëshme dhe shpjegime të mundshme. Shpesh, në fakt, ndjenjat e tyre janë të shumta dhe konfliktuale, për pasojë edhe më shumë ngatërrohen. Përfundim: Mendimi dhe analiza e tepërt i “vret” dhe në vend që të dalin nga rrugët pa krye, krijojnë më shumë. Le të shohim pak më poshtë për cilat shenja po flasim:

Virgjëresha

E kemi thënë disa herë dhe do ta përsërisim, Virgjëresha mbianalizon gjithçka, madje edhe emocionet, deri në atë masë sa humbasin kuptimin dhe efektin. Nëse, megjithatë, ajo bie në dashuri, jashtë programit, me një person që nuk është brenda standardeve të saj, atëherë Virgjëresha merr në dorë frenat për të prerë gjithçka romantike dhe për t’u fokusuar ekskluzivisht në logjikë! Ajo kërkon me padurim t’i gjejë fajet palës tjetër, edhe nëse e mbështet pse nuk duhet. Kjo tendencë çon në grindje afatgjata të brendshme, të cilat nga ana e tyre çojnë në lëvizje personale dhe përfundimisht largim.

BINJAKËT

Natyra “e dyfishtë” e shenjës mundet, por në fund të fundit nuk i ndihmon Binjakët kur ndihen të dashuruar. Shpejtësia me të cilën lëviz mendja e tij, në raste të tilla, është edhe shkatërrimi i tij, pasi nga ana e ndjeshme dhe mendimet e bukura, pakujdesia dhe loja kalon automatikisht tek i racionalizuari dhe tek frika, se mos kapet në rrjetat e dashurisë dhe ai nuk ka rrugë shpëtimi. Nga lumturia, domethënë te pakënaqësia, distanca është zero. Nëse shtoni në llojin “Unë mund të përballoj një marrëdhënie” të ndarjes që ai po përjeton, atëherë është e kuptueshme pse ai është konfuz.

DASHI

Dashi është i pushtuar nga emocione të forta që janë edhe forca e tyre lëvizëse. Por çështja është se nga një pikë e tutje (qëllimisht? aksidentalisht?) e bën të lehtën të vështirë. Ose për ta bërë më interesante gjuetinë e tij ose për shkak se eksitimi e ka pushtuar, befas kupton se nuk doli mirë dhe nuk di si të reagojë. Panik, konfuzion, shqetësim! Si e shkeli kështu?

PESHQIT

Nuk është e panatyrshme që Peshqit të qajnë, as të ankohen për fatin e tyre të mbrapshtë. Tani, pyetja është, a korrespondon kjo “diçka” me realitetin apo është imagjinata e tyre. Sepse gënjeshtra e keqe, ndjeshmëria e tepruar dhe ëndërrimtaria i bëjnë “dëm”. Nëse diçka i shpëton përrallës që ai ka krijuar në mendjen e tij, skenarët e mosdashurisë, moskuptimit ose hedhjes së tij janë të pafundme, duke e bërë atë të hutohet, paranojak dhe të shohë fantazma ku ndoshta nuk ka.