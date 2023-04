Shefi i energjisë atomike të OKB-së takohet me zyrtarët rusë

Kreu i mbikëqyrësit të energjisë atomike të OKB-së u takua me zyrtarët rusë në Kaliningrad të mërkurën për negociatat mbi sigurinë e termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia të Ukrainës, aktualisht i kontrolluar nga forcat ruse.

Udhëtimi i shefit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi në enklavën ruse erdhi një javë pasi ai vizitoi centralin, i cili është termocentrali më i madh bërthamor në Evropë.

“Kam takuar zyrtarë të nivelit të lartë nga disa agjenci ruse në Kaliningrad”, shkroi Grossi në Twitter. “Vazhdoj përpjekjet e mia për të mbrojtur termocentralin bërthamor të Zaporizhzhia (ZNPP),” shtoi ai, duke theksuar se kjo ishte “në interesin e të gjithëve”.

Kreu i Rosatom të Moskës, Alexey Likhachev, ishte në mesin e zyrtarëve që Grossi u takua, sipas një deklarate nga korporata shtetërore bërthamore e Rusisë./albeu.com

I met high level officials from several 🇷🇺agencies today in Kaliningrad. I continue my efforts to protect the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. My recent visit to #ZNPP confirmed the urgent need to achieve this vital objective, which is in everyone’s interest. pic.twitter.com/iaudoqRZjC

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 5, 2023