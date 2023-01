SHBA njofton paketën e re të ndihmës për Ukrainën, më e madhja e ofruar deri tani

SHBA ka njoftuar një paketë të re ndihme për Ukrainën me vlerë më shumë se 3.75 miliardë dollarë. Paketa do të përfshijë për herë të parë disa dhjetëra automjete luftarake Bradley, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë.

Ndihma më e fundit e SHBA, në total rreth 2.85 miliardë dollarë dhe rreth 50 Bradley, është paketa më e madhe e ndihmës deri më tani që Uashingtoni i ka ofruar Ukrainës dhe shënon hapin e fundit të administratës së Biden për të ndihmuar Ukrainën të mposht forcat ruse.

Paketa përfshin një tërheqje prej 2.85 miliardë dollarësh nga stoqet e Pentagonit që do të dërgohen drejtpërdrejt në Ukrainë dhe 225 milionë dollarë financime të huaja ushtarake për të ndërtuar kapacitetin afatgjatë dhe për të mbështetur modernizimin e ushtrisë së Ukrainës, tha Shtëpia e Bardhë.

“Lufta është në një pikë kritike dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndihmuar ukrainasit t’i rezistojnë agresionit rus. Ndihma përfshin 50 Bradley, si dhe 500 raketa antitank dhe 250,000 fishekë për transportuesit”, tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre.

Sipas zyrtarëve, SHBA do të dërgojë gjithashtu 100 transportues personeli të blinduar M113, 55 automjete të mbrojtura nga prita rezistente ndaj minave (MRAPS) dhe 138 HUMVEES, si dhe municione për sistemet raketore të artilerisë së lëvizshmërisë së lartë dhe sistemet e mbrojtjes ajrore dhe armë të tjera.

Automjeti luftarak Bradley është një transportues i blinduar që është përdorur rregullisht nga ushtria amerikane për të transportuar trupa për të luftuar që nga mesi i viteve 1980. Armatura e Bradley dhe arma e tij kryesore, një armë zinxhir 25 mm e shoqëruar me një mitraloz më të lehtë dhe një palë raketa antitank TOë, e bëjnë atë një mjet luftarak shumë të aftë modern. /albeu.com