Senatori amerikan i shkruan 5-shes së BE-së: Njiheni pavarësinë e Kosovës (FOTO LAJM)

Senatori Ritchie Torres, i cili po bën fushatë që Kosova të jetë në gjendje të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe NATO, u dërgoi letra ambasadorëve të pesë vendeve të BE-së që nuk e njohin Kosovën si vend të pavarur, duke u kërkuar atyre që të ndryshojnë qëndrimin e tyre.

Senatori u shkroi ambasadorëve të Qipros, Greqisë, Rumanisë, Sllovakisë dhe Spanjës, duke thënë:

“Lufta e Kosovës, për dhe arritjen e pavarësisë, tregoi përkushtimin e saj ndaj demokracisë. Shfaqja e fortë e vetëvendosjes jo të dhunshme përputhet fuqishëm me vlerat thelbësore të demokracive të tjera në mbarë botën.”, ka shkruar në letrat e tij Torres.

Ai lajmin e ka bërë të ditur edhe në rrjetin social Twitter.

“Kosova ka qenë e pavarur për 14 vjet, por ka disa vende të BE-së që nuk e njohin këtë. Unë i bëj thirrje Qipros, Greqisë, Rumanisë, Sllovakisë dhe Spanjës që të rishqyrtojnë pozicionin e tyre dhe ta njohin Kosovën si një komb të pavarur në mënyrë që Kosova të ketë një rrugë për të hyrë në BE”, shkruan ai.

#Kosovo has been independent for 14 years, yet there are several EU nations that do not recognize this. I’m calling on Cyprus, Greece, Romania, Slovakia, & Spain to reconsider their position & recognize Kosovo as an independent nation so that Kosovo has a path to enter the EU. pic.twitter.com/kKTgrjuDaL

