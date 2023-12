Sekretet familjare që i morën jetën Vanjës, babai i saj u përfshi në rrëmbim, si ndodhi vrasja që tronditi rajonin

Aleksandar G., babai i adoleshentes së vrarë Vanja, ndodhet në paraburgim, pasi dyshohet se ka marrë pjesë në rrëmbimin e vajzës së tij, që rezultoi në vrasjen e saj. Babai i Vanyas, siç dyshohet, ka dashur t’i zhvasë para nënës së saj dhe janë marrëdhëniet familjare ato që zbulojnë motivin e lëvizjeve monstruoze të Aleksandrit.

Prokurori maqedonas Gavril Bubevski deklaroi se ka informacione se nëna e të vrarës Vanja G. së fundi e ka shitur banesën, që ka qenë edhe motivi i rrëmbimit të vajzës.

Ai ka thënë se babai i vajzës ka qenë në kontakt me të dyshuarin kryesor që është arrestuar mbrëmë, të cilit i ka treguar për këtë, si dhe se kur do të largohet vajza nga shtëpia.

Ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, tha se ky është një krim i paprecedentë, një rast i izoluar, i kryer nga kriminelë monstra të cilët kanë dashur të përfitojnë përfitime materiale, të vetëdijshëm se nëna e ka shitur banesën para pak kohësh.

Rasti është zgjidhur me sukses dhe në tërësi, janë siguruar provat dhe rrëfimet”, tha Spasovski.

Ai tha se zbardhja e atij rasti nuk ka sjellë rezultatin e dëshiruar sepse edhe vajza edhe 74-vjeçari i cili po ashtu është zhdukur janë gjetur të varrosur, një në afërsi të Shkupit dhe një në afërsi të Velesit.

Aleksandar G. është marrë në pyetje në prokurori dhe ka mohuar përfshirjen në rrëmbimin e vajzës së tij, por i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë për shkak të dyshimit se do të ndikonte në hetim.

Mirëpo, fjalët e fqinjëve të kësaj familjeje nga Shkupi mund të zbulojnë motivet më të thella të Aleksandrit, i cili tronditi rajonin për faktin se dyshohet se ka marrë pjesë në rrëmbimin e vajzës së tij.

Sekretet familjare

Vanja, dëshmojnë miqtë dhe profesorët e saj, ishte një vajzë gazmore, e zgjuar. Të hënën, një javë pas rrëmbimit të saj dhe njëzet orë pas gjetjes së trupit të pajetë, shokët e shkollës së Vanjës, prindërit dhe mësuesit e tyre, nënshkruan Librin e Vajtimit.

“Është e dhimbshme për ne të flasim për gjithçka. Ishte e qetë dhe e zellshme, i përmbushte detyrimet, një vajzë që nuk ishte në asnjë klan, merrej vesh me të gjithë, por them, ishte e qetë. Dimë vetëm se ajo ishte një vajzë e mrekullueshme që ëndërronte për të ardhmen”, ka thënë për Jutarnji list një nënë nga Shkupi, vajza e së cilës ndjek të njëjtën shkollë.

Siç u bindën gazetarët, askush në Shkup nuk do të flasë hapur për dyshimet e tyre se pse Vanja e pati një fat kaq të tmerrshëm. Megjithatë, një gazetar i tha Jutarnji list se prindërit e Vanjës janë të divorcuar, dhe se gjyshi i Vanjës, babai i nënës së saj, është një burrë i pasur. Tani ekziston mundësia që babai Aleksandri, i revoltuar kundër familjes së ish-gruas, të ketë dashur të nxjerrë para prej tyre, duke e ditur se sa të pasur janë.

Gjithçka ka të bëjë me babain, i cili, siç e dimë, nuk ishte aspak një figurë pozitive në jetën e tyre. Ai dhe nëna e Vanjës ishin të divorcuar, gjyshi i Vanjës ishte drejtor i doganës dhe një njeri i pasur diku në vitin 2002 dhe të gjitha këto i trashëgoi nëna e Vanjës. Ata thonë se ai ishte i interesuar për para. Nga e dinin orën e saktë kur Vanja shkon në shkollë? Ata që u arrestuan thonë se ai u tha atyre këtë. Supozohet se ai nuk e dinte që Vanja do të ishte vetëm, ndaj dyshohet se qëllimi ishte rrëmbimi i të dyja vajzave. Prandaj, të gjithë këtu dyshojnë në motivet materiale të babait të drejtuara ndaj ish-gruas së tij. Nuk dihet pse e vranë vajzën nëse synonin të shantazhonin nënën e saj. Diçka duhet të ketë shkuar keq. Doli shumë, shumë keq kur u vra një vajzë 14-vjeçare”, tha për Jutarnji një gazetar maqedonas që merret normalisht me kronikën e zezë. /Gazeta Express