Scholz: Aleatët duhet të koordinohen për dërgimin e armëve në Ukrainë

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka konfirmuar se ai mbetet i bindur për nevojën për të koordinuar dërgesat e armëve për ushtrinë ukrainase me aleatët e vendit të tij, ndërsa presioni rritet ndaj Berlinit për të dërguar tanket kryesore të betejës Leopard 2 në Kiev.

Qeveria gjermane njoftoi javën e kaluar se do të dërgojë rreth 40 automjete të blinduara luftarake të tipit Marder në Ukrainë në mbështetje të luftës ndaj Rusisë. Në të njëjtën kohë, SHBA njoftoi se do të dërgonte rreth 50 Bradley, automjete të ngjashme. Një ditë më parë, Franca njoftoi se do të furnizonte Ukrainën me rreth 30 mjete zbulimi të blinduara të lehta AMX-10 RC, të pajisura me topa të fuqishëm.

Scholz, i cili ka theksuar vazhdimisht se e konsideron të rëndësishme që Perëndimi të mos e përshkallëzojë luftën në Ukrainë dhe të mos i japë Rusisë arsye për ta konsideruar atë pjesë të konfliktit, vuri në dukje se aleatët kishin qenë të përgatitur, kishin diskutuar dhe organizuar për një kohë të gjatë dërgesat e këtyre sistemeve të armëve.

Kievi kërkon që të dërgohen tanke më të rënda, veçanërisht Leopard, të cilat do të përbënin ndihmë ushtarake të një rendi tjetër.

Megjithatë, Gjermania “nuk do të veprojë e vetme”, këmbënguli kancelari Scholz në një aktivitet të partisë së tij, Social Demokratët (SPD).

“Gjermania do të jetë gjithmonë e bashkuar me miqtë dhe aleatët e saj. Çdo gjë tjetër do të ishte e papërgjegjshme në një situatë kaq të rrezikshme”, tha ai.

Qeveria e Gjermanisë ka nënvizuar se është një nga furnizuesit kryesorë të armëve të Ukrainës pas pushtimit ushtarak të Rusisë më 24 shkurt 2022, duke hedhur poshtë kritikat për hezitimin e tepruar pasi vitin e kaluar thyen disa tabu të rrënjosura në historinë e saj të përgjakshme të shekullit të 20-të dhe, ndër të tjera, vendosi për të dërguar armë në një zonë lufte.

Megjithatë, Kievi dhe të tjerët janë veçanërisht kritikë ndaj SPD-së, sepse, sipas tyre, ajo po vepron shumë ngadalë dhe duket se po pret që aleatët e tjerë të marrin iniciativën së pari. Dy partitë e vogla të qeverisë së koalicionit (të Gjelbërit, Demokratët e Lirë) janë shumë më të hapura për të ndryshuar shkallën e mbështetjes ushtarake në Kiev.

Gjermania nuk përjashton dorëzimin e Leopardit në Ukrainë në të ardhmen, i tha Ministri i Ekonomisë Robert Habeck (Të Gjelbrit) transmetuesit publik ARD gjatë fundjavës.

Britania po shqyrton dërgimin e rreth 10 tankeve kryesore të betejës Challenger 2 në Ukrainë, njoftoi dje televizioni SkyNews, pa përmendur burimet e tij.

Kievi dëshiron që t’i dorëzohen rreth 300 tanke kryesore luftarake. /albeu.com