Sanchez: Spanja ka kapacitet për t’u bërë qendër gazi në Evropë

Spanja ka kapacitetin të bëhet një qendër gazi për Evropën për të ndihmuar në mbështetjen e përpjekjeve rajonale për të frenuar varësinë nga gazi rus, tha kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në një konferencë shtypi me homologun e tij polak të mërkurën.

Sanchez tha: “Spanja është e përgatitur të rrisë masat e saj të solidaritetit”. Ai shtoi se 20% e gazit natyror të lëngshëm të saj të importuar u rieksportua në vendet e tjera të BE-së në qershor. Lufta në Ukrainë ka vënë në pikëpyetje varësinë energjetike të Evropës nga Rusia. Moska ka reduktuar furnizimet me gaz në kontinent, duke fajësuar për ndërprerjen sanksionet e vendosura si hakmarrje për luftën dhe vonesat në kthimin e një turbine të riparuar, raporton Reuters.

Sanchez tha se Spanja do të bënte gjithçka që mundej për të parandaluar që Evropa të bëhej një “peng energjie” i presidentit rus Vladimir Putin. Këtë javë, ministrat e energjisë ranë dakord në Bruksel se të gjitha vendet e BE duhet të reduktojnë vullnetarisht përdorimin e gazit me 15% në një përpjekje për të kursyer furnizimet për dimër.